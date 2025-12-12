Connect with us

INEOS Grenadier Game Viewer: il nuovo riferimento per i safari di lusso dal 2026

INEOS Kavango si prepara a rivoluzionare il settore dei safari con l’avvio della produzione del Grenadier Game Viewer, previsto per l’inizio del 2026. Il nuovo modello, sviluppato a partire dal robusto 4X4 Grenadier, nasce da un concept presentato nel 2024 al Goodwood Festival of Speed, al Travel Indaba e a We Are Africa, dove ha catturato l’attenzione di operatori di riserve naturali, lodge di lusso e gestione territoriale in Africa, Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico.

L’azienda ha confermato che i Grenadier in versione a passo lungo ed extra-lungo saranno assemblati nello stabilimento INEOS di Hambach, per poi essere inviati in Botswana in configurazione parzialmente assemblata. Questo approccio consente a INEOS Kavango di intervenire con una conversione totalmente dedicata, mantenendo però intatta la struttura originale del veicolo. Il telaio a longheroni, infatti, non richiede alcuna modifica, preservando resistenza e durata, caratteristiche chiave nelle condizioni estreme dei safari.

La grande flessibilità progettuale rappresenta uno dei punti di forza del nuovo Grenadier Game Viewer, disponibile con configurazioni da quattro a nove posti posteriori. Gli acquirenti potranno personalizzare ogni dettaglio, dai sedili allo spazio di stoccaggio, fino al design del tetto. La novità assoluta è l’integrazione della garanzia ufficiale del produttore, un elemento raro nel mondo delle conversioni safari, che garantisce componentistica tracciabile e un supporto post-vendita completo.

INEOS Kavango permetterà inoltre agli operatori di effettuare autonomamente la manutenzione senza perdere la copertura di garanzia, a condizione che vengano utilizzati ricambi originali e procedure approvate. Accanto ai concessionari Grenadier locali, l’azienda offrirà formazione tecnica, strumenti e condizioni di favore sugli interventi e sui piani di manutenzione.

Secondo Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, questo modello “rappresenta il Grenadier che chiude il cerchio”. L’ispirazione iniziale nacque proprio in Botswana, quasi dieci anni fa, durante un safari che spinse Sir Jim Ratcliffe a progettare un 4X4 moderno e indistruttibile. Oggi quella visione prende forma in un prodotto pensato per l’Africa e sviluppato dal cuore dell’Africa.

Non è un caso che tutto sia iniziato proprio qui. Nel 2022, la rinomata Kavango Engineering realizzò il primo prototipo safari su base Grenadier, introducendo modifiche mirate: un’altezza da terra leggermente superiore, la rilocazione della plancia e un tetto in tela ripiegabile con parabrezza abbattibile, oltre alla classica seduta rialzata per i passeggeri. L’acquisizione dell’azienda da parte di INEOS nel 2023 ha permesso di trasformare quell’esperimento in un progetto industriale.

Oggi la struttura di INEOS Kavango a Maun, porta d’ingresso del Delta dell’Okavango, conta 5.000 m² tra aree di produzione e assemblaggio e una forza lavoro di 70 persone. L’azienda realizza circa 200 conversioni all’anno e offre servizi essenziali per settori come safari, anti-bracconaggio, veterinaria, assistenza sanitaria primaria e produzione cinematografica. La collaborazione con il governo del Botswana ha garantito stabilità e prospettive di crescita per gli anni futuri.

La fase di maturazione del progetto si è concretizzata con quattro veicoli proof-of-concept, commissionati da Hiddn Lodge, nuovo rifugio ultra-lusso vicino a Gqeberha, in Sudafrica. Queste conversioni speciali, operative dal prossimo mese, hanno svolto un ruolo chiave nel perfezionare i processi di INEOS Kavango in vista dell’avvio ufficiale della produzione nel 2026.

Il Grenadier Game Viewer, nato dalle esigenze reali dei safari africani e sviluppato con una visione globale, si prepara così a diventare un nuovo punto di riferimento per affidabilità, personalizzazione e resistenza, confermando il legame profondo tra il marchio INEOS e il continente che ne ha ispirato la missione.

INEOS Grenadier Game Viewer: il nuovo riferimento per i safari di lusso dal 2026
