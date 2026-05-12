Ingrid Carbone porta a Milano la Piano Lesson sull'universo femminile e la musica

Ingrid Carbone, pianista e matematica, protagonista a Piano City Milano con una lezione-concerto sull'universo femminile attraverso Schubert e Leoncavallo.

La pianista, matematica e divulgatrice di cultura Ingrid Carbone sarà protagonista sabato 16 maggio a Milano di una speciale Piano Lesson dal titolo "L'universo femminile tra le note di Schubert, Liszt e Leoncavallo", organizzata nell'ambito di Piano City Milano presso il CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive.

L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, rappresenta una "conversazione-concerto", un format ideato da Ingrid Carbone stesso, che fonde esecuzione musicale e divulgazione creando un percorso di ascolto e approfondimento culturale unico nel suo genere. In questa occasione la pianista proporrà un viaggio musicale e narrativo dedicato all'universo femminile, attingendo da prospettive diverse offerte dalle composizioni di Ruggiero Leoncavallo e Franz Schubert, nella trascrizione pianistica di Franz Liszt.

La lezione-concerto guiderà il pubblico tra emozione e analisi, mostrando come la struttura del pensiero matematico possa diventare chiave di lettura profonda per comprendere il significato espressivo e l'architettura di un brano. Carbone mette in dialogo la sensibilità musicale con il rigore analitico, frutto della propria doppia formazione di pianista concertista e docente universitaria di Matematica.

Carbone ha portato il suo talento in Europa, Asia e Medio Oriente, inciso per la Da Vinci Publishing ottenendo due nomination agli International Classical Music Awards (ICMA), otto riconoscimenti ai Global Music Awards e numerose recensioni entusiastiche dalla stampa internazionale. Segnalata dal Conservatorio di Musica di Cosenza come il miglior diplomato nei primi cinquant'anni dell'istituto, il suo percorso alterna l'attività artistica con la ricerca scientifica presso l'Università della Calabria, dove insegna Analisi Matematica.

Nel corso della carriera Ingrid Carbone ha ricevuto prestigiosi premi come la Scarlatti, la Piano Special Mention della IBLA Foundation, il Premio Rotary "La città del sole", il Premio FIDAPA BPW "Donna del Sud" e il Premio alla Carriera "Città di Montalto Uffugo". Ha collaborato con numerose istituzioni tra cui ambasciate, consolati e istituti di cultura in Italia e nel mondo. Il format originale delle sue "conversazioni-concerto" è diventato una firma distintiva, promuovendo la musica classica in un dialogo continuo tra arte, scienza e impegno divulgativo.

Negli ultimi anni la musicista è stata protagonista di eventi internazionali di rilievo: da masterclass e concerti ad Amman, in Giordania, a incontri su musica e matematica a Catanzaro e Cagliari, fino a conferenze tenute presso l'Università di Siena e l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, in occasione della Giornata Internazionale della Matematica. Recentemente, ha presentato il metodo matematico nell'interpretazione musicale al Congresso Nazionale MATHESIS a Serra San Bruno e ha illustrato il ruolo della matematica nell'interpretazione pianistica presso la Biblioteca Statale di Cremona.

L'appuntamento milanese rappresenta dunque una rara occasione per scoprire il percorso visionario di Ingrid Carbone e lasciarsi guidare in un'esperienza dove le connessioni fra logica ed emozione diventano protagoniste sulla tastiera del pianoforte.