Intimissimi svela la corsetteria autunnale

In un magnifico connubio di spazi sontuosi, arredi preziosi e meravigliosi affreschi, Intimissimi svela la tanto attesa collezione di intimo Autunno/Inverno 2023. Colori vibranti e audaci prendono il centro della scena questa stagione, con un brillante giallo, un elettrizzante blu e una fragrante tonalità di rosso che accendono i prossimi mesi invernali con una scarica di vivacità.

Presentata entro le mura incantevoli di una dimora cinquecentesca, questa collezione colorata, sensuale e romantica cattura l’attenzione. La location incantata si trova tra le colline toscane, con un’anima idilliaca e affascinante che si fonde perfettamente con l’arte della lingerie italiana. Le nuove e esclusive fantasie si alternano tra le tonalità brillanti di stagione e l’intramontabile duo black&white.

La collezione offre un’ampia selezione di intimo abbinato a kimoni con fantasie differenti. La versatilità della collezione di Intimissimi si manifesta anche attraverso bustier, body e bra top, perfetti anche come sottogiacca per un outfit serale elegante e ricercato. Numerose sono le linee proposte, dalla più sensuale “Sinful Fantasies” nel classico nero, arricchita con giochi di incroci, laccetti e inserti vedo-non-vedo, all’elettrica “Sweet Escape” in blu acceso, con pizzi geometrici e dettagli di catene bijoux, delineando una collezione di corsetteria autunnale che sprigiona sensualità e femminilità. Non manca la scelta più di tendenza, “Go Animalier”, con trame zebrate anche nella nuova variante light cinnamon, un tono caldo perfetto per la stagione.

Il filo rosso che lega l’intera collezione e il brand è il concetto di “Art of Italian Lingerie”, l’artigianalità e la ricerca di modelli che possano essere nuovi e di tendenza, con un’anima comoda ma allo stesso tempo femminile e seducente. Pizzi pregiati, dettagli preziosi e fantasie originali sono il risultato di una curata creazione e lavorazione dei capi che contraddistingue ogni collezione di Intimissimi.