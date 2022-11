Intimissimi: una nuova collezione Nightwear&Homewear

Questo inverno Intimissimi riscalda il cuore delle sue donne con una collezione Nightwear&Homewear pensata per il massimo comfort dei momenti più intimi e casalinghi, mantenendo un gusto glamour e chic con tessuti di altissima qualità. Capi sempre più versatili che varcano il confine tra in e out door, creando outfit confortevoli che regalano la libertà ad ogni donna di scegliere di sentirsi a proprio agio senza rinunciare ad uno stile ricercato anche a casa.

La nuova collezione FW22 si apre con le numerose proposte Knitwear: tessuti caldissimi pensati per i momenti più freddi dell’anno con modelli Homewear dai dettagli di maglie intrecciate e rifiniture a coste, tipiche dei cardigan. Il focus sui tessuti è fondamentale come ogni anno, per unire al meglio qualità e resa allo stile inconfondibile Intimissimi, garantendo a chi li indossa calore, comodità, morbidezza, ma anche un tocco chic.

Lo stile è classico e cozy, perfetto per mantenere la raffinatezza del marchio Intimissimi anche a casa, attraverso un’ampia scelta di maglie over, cardigan e felpe da mixare con pantaloni a tinta unita o stampa check, tutto in tonalità soft come bianco panna, grigio melange e beige. A completare lunghe vestaglie a treccia effetto montone, un valore aggiunto per tutte coloro che desiderano giocare con look originali e ideali per accogliere ospiti tra le mura domestiche.

Avvicinandosi al periodo natalizio le proposte Nightwear del brand rappresentano un’idea regalo perfetta, classica e allo stesso tempo unica grazie alla combinabilità e versatilità dei capi della linea Non potevano mancare i primi veri riferimenti al Natale, con fantasie tartan nelle colorazioni rosso e verdone, per pantaloni e camicie che trasmettono già lo spirito natalizio che caratterizza il periodo. Completano il look maglie con applicazioni in stile cocooning, capaci di regalare sensazioni di estrema morbidezza ai capi, che sono una vera coccola per chi li indossa.

La ricerca di tessuti, soffici e avvolgenti, ha permesso di creare una linea raffinata e pulita, adatta a mix&match tra i vari capi della linea, mantenendo il gusto soffice e un po’ romantico che li contraddistingue. Con questa collezione Intimissimi conferma la volontà di dare la libertà ad ogni donna di scegliere il proprio stile, sentendosi a proprio agio, soprattutto nell’intimità di casa, un valore indispensabile per il brand.