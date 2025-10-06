Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Published

Dal 19 al 21 settembre, Casole d’Elsa (Siena) ha fatto da cornice a un evento che entrerà nella storia dell’automobilismo d’epoca: l’Italian Renault 4 Festival, il più importante raduno europeo dedicato alla leggendaria vettura francese, ha stabilito un nuovo record con 175 Renault 4 iscritte. Un risultato che conferma la vitalità e l’entusiasmo di una community internazionale che continua a celebrare un’icona senza tempo.

L’atmosfera unica delle colline senesi ha accolto oltre 150 equipaggi provenienti da ogni angolo d’Italia e da numerosi Paesi europei. Dalla Norvegia alla Spagna, dall’Irlanda alla Croazia, fino a Macedonia del Nord, Olanda, Svizzera, Austria, Francia, Germania e Serbia, il raduno ha rappresentato un vero e proprio incontro di culture unite dalla stessa passione. Particolarmente significativa la presenza di un club arrivato persino dall’Algeria, testimonianza concreta di quanto la Renault 4 resti un simbolo universale di semplicità, libertà e avventura.

Durante le tre giornate, Casole d’Elsa si è trasformata in un museo a cielo aperto: tra i vicoli del centro storico e le strade panoramiche della campagna toscana, le coloratissime R4 hanno raccontato oltre sessant’anni di storia dell’automobile, tra aneddoti, restauri impeccabili e ricordi di viaggio. L’evento ha saputo unire generazioni di appassionati, creando un clima di festa e condivisione che rappresenta da sempre l’anima del Festival.

Il successo dell’edizione 2024 segna un punto di svolta: con un’organizzazione impeccabile e una partecipazione internazionale mai vista prima, l’Italian Renault 4 Festival si conferma come il raduno più grande e prestigioso d’Europa dedicato alla mitica “Quattro”.

Gli organizzatori guardano già al futuro: il prossimo appuntamento è fissato per il 2027, e le premesse fanno pensare a un’edizione ancora più emozionante. La passione per la Renault 4 continua a viaggiare nel tempo, portando con sé lo spirito autentico di un’auto che, più di ogni altra, ha saputo unire persone, storie e strade.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

Motori

Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Società

Greenpeace Italia lancia “Occhi Verdi” per educare i bambini al rispetto del Pianeta

Spettacolo

GATTOTORO FEAT. GIANCANE: esce domani il nuovo singolo “UNGARETTY”

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Spettacolo

Olivia Dean: una nuova stella del soul conquista le classifiche mondiali

Motori

BMW: a Lipsia il primo stabilimento al mondo collegato a una pipeline per l’idrogeno

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

MG Motor festeggia un traguardo importante: oltre 100.000 vetture vendute in Italia. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale del marchio e l’entusiasmo di...

15 minuti ago

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Honda continua a consolidare la sua posizione nel segmento delle moto touring con l’arrivo della NT1100 2026, un modello che unisce comfort, tecnologia e...

18 minuti ago

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Nel mondo del design automobilistico, ci sono concept destinati a restare esercizi di stile e altri capaci di cambiare il corso della storia. La...

48 minuti ago

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

L’Opel Vivaro celebra il suo 25° anniversario come uno dei veicoli commerciali più versatili e innovativi del settore. Lanciato originariamente nel 2000 durante il...

3 ore ago