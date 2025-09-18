Italjet: presentato il nuovo Dragster 700 Twin

Italjet ha scelto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, uno dei luoghi più iconici della storia del motorsport, per il lancio mondiale del nuovo DRAGSTER 700 TWIN, sviluppato presso il Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna.

Una scelta non casuale: la storica azienda motociclistica bolognese da sempre è infatti l’icona dello stile e dell’ingegno italiano in tutto il mondo.

Il cuore pulsante del DRAGSTER 700 TWIN è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692cc, capace di erogare una potenza massima di 68CV (51kW) a 8500 giri/minuto, per prestazioni che consentono di raggiungere una velocità massima di 190 km/h. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d’olio e trasmissione a catena. Il veicolo sarà disponibile anche in versione da 35kW, omologata per la guida con patente A2.

DRAGSTER 700 TWIN è molto più di uno scooter: unisce il brivido della guida racing alla versatilità di un mezzo per gli spostamenti di ogni giorno, definendo una nuova categoria nella sportività su due ruote.

Dopo il sold out in tempi record della Limited Edition, autentico oggetto da collezione numerato e impreziosito da livrea e componenti esclusivi, il DRAGSTER 700 TWIN sarà commercializzato nella versione Premium Edition.

La presentazione mondiale all’Autodromo di Imola è stata resa ancora più speciale dalla presenza del Team Italjet Gresini Moto2, con i piloti Albert Arenas e Darryn Binder protagonisti di coinvolgenti giri dimostrativi che hanno celebrato il profondo legame tra Italjet e il mondo delle corse. Un sodalizio vincente che verrà rinnovato anche per il 2026, confermando Italjet nel ruolo di Title Sponsor del Team Gresini Moto2.

“È stato un vero onore avere la stampa italiana e internazionale riunita all’iconico Autodromo di Imola per il lancio del DRAGSTER 700 TWIN, dopo lo straordinario riscontro ottenuto dalla Limited Edition, andata esaurita in sole due settimane, a testimonianza dell’entusiasmo che il nostro marchio suscita tra gli appassionati.” ha dichiarato Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet “Il DRAGSTER 700 TWIN si distingue per la sua personalità unica: anima racing, design fuori dagli schemi e tecnologia all’avanguardia, per un’esperienza di guida coinvolgente e divertente, che incarna perfettamente la filosofia Italjet. Un ringraziamento speciale va al Team Gresini la cui preziosa collaborazione ha reso l’evento di lancio ancora più emozionante, offrendo alla stampa e agli ospiti l’opportunità di vivere l’adrenalina della pista.”

Il DRAGSTER 700 TWIN Premium Edition sarà proposto in due esclusive livree che ne esaltano il carattere sportivo: la raffinata combinazione Nero e Giallo e l’aggressiva colorazione Rosso/Bianco/Antracite, entrambe studiate per catturare l’attenzione e sottolineare la personalità racing del veicolo.

Il nuovo DRAGSTER 700 TWIN Premium Edition arriverà sul mercato a gennaio 2026 al prezzo di € 13.990 f.c. (IVA inclusa)*.

La produzione iniziale sarà limitata: è già possibile prenotare il proprio DRAGSTER 700 TWIN Premium Edition sul sito Italjet, clicca QUI per avere le informazioni ed effettuare il preordine.

Le consegne della Limited Edition del DRAGSTER 700 TWIN inizieranno a ottobre 2025. Le maggiori vendite per questo esclusivo modello da collezione si sono registrate in Italia, Germania e Spagna, mentre in Asia il successo è stato trainato dagli appassionati delle Filippine, del Giappone, della Tailandia e della Malesia, confermando l’attrattiva globale del marchio.