JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

JAC Group, uno dei principali produttori di auto cinesi, e Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti, hanno firmato il 5 febbraio un accordo di cooperazione strategica per rafforzare la collaborazione di lungo periodo e promuovere l’innovazione sulle piattaforme dei veicoli del futuro.

L’accordo rappresenta una tappa significativa per entrambe le aziende e pone le basi per una partnership più ampia, fondata sull’obiettivo comune di portare sul mercato le tecnologie più avanzate per la mobilità di nuova generazione. Grazie a questa collaborazione, Brembo e JAC lavoreranno insieme per sviluppare sistemi frenanti evoluti e soluzioni software avanzate, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato automotive cinese.

Xiang Xingchu, Segretario del Comitato di Partito, Presidente e General Manager di JAC Group, ha dichiarato: “Brembo è un leader globale dei sistemi frenanti e un partner di fiducia. Abbiamo già costruito una solida base lavorando insieme sulla Maextro S800. Questo accordo strategico segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione e di sviluppo congiunto, per offrire agli utenti esperienze di guida più sicure e di qualità superiore.”

Daniele Schillaci, CEO del Gruppo Brembo, ha sottolineato: “La Cina è un mercato strategico per Brembo. Questa partnership rappresenta un passo importante nel nostro ruolo di solutions provider. Unendo i nostri sistemi frenanti con software proprietari e competenze digitali, offriamo ai nostri clienti soluzioni integrate a più alto valore aggiunto. È un onore collaborare con importanti produttori cinesi come JAC per contribuire, attraverso le nostre innovazioni, allo sviluppo dei veicoli di nuova generazione.”

La cerimonia della firma si è svolta il 5 febbraio presso la sede centrale di JAC a Hefei, alla presenza dei massimi dirigenti di entrambe le aziende, tra cui Xiang Xingchu, Segretario del Comitato del Partito, Presidente e General Manager del Gruppo JAC; Daniele Schillaci, CEO del Gruppo Brembo; Bogdan Bereanda, COO della Business Division Foundation Brake di Brembo; Ignacio Álvarez Troncoso, Chief Research and Development Officer di Brembo; e Aleksandar Gramatikov, Presidente e CEO di Brembo China. La cerimonia è stata presieduta da Ma Cuibing, Direttore della Holding del Gruppo JAC.

