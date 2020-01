Jadea presenta la collezione Primavera – Estate 2020

La meravigliosa stagione è in arrivo, e tutte le donne vogliono splendere in armonia con la natura che pian piano si risveglia. Jadea si fa trovare prontissima con una delicata collezione di intimo creata ad hoc per coloro che ricercano una lingerie iperfemminile per valorizzare le proprie forme.

La collezione Jadea Primavera/Estate 2020, anche per questa stagione rappresentata dalla bella testimonial Belén Rodriguez, gioca con colori classici senza tempo e finiture eleganti. Ma non solo: oltre all’estetica, materiali di alta qualità e modelli attuali per conquistare le donne!

Per questa stagione, sono i frutti estivi, talvolta esotici, a ispirare le mini serie delle collezioni Chic e Moda by Jadea. Così, la stagione calda si rispecchia anche nella scelta dell’intimo: la collezione Chic ha inizio con la serie Ribes, in cui regnano orgogliosi i toni del jeans e del bianco, mentre il raffinato pizzo ton sur ton, i fiocchetti a contrasto e le stampe quasi impercettibili fanno la differenza. I completi intimi, a scelta tra quelli composti da push up e brasiliano (art. 4114), oppure da balconcino e slip (art. 4115), sono l’ideale sia per la quotidianità che per le occasioni speciali proprio grazie allo stile fine e versatile.

La collezione Moda, invece, introduce una nota fresca e young all’intera selezione di intimo. La serie Lime è caratterizzata da stampe floreali, in sintonia con il mood della stagione. Dettagli nelle sfumature del nero e del blu su sfondo bianco, stile semplice: sono i coordinati push up e slip (art. 4097) e top e slip (art. 4098) tra cui poter scegliere.

Un’altra proposta Moda è quella della serie Kiwi, dove il coordinato composto da triangolo imbottito e slip (art. 4099) impersona uno stile coraggioso con stampe animalier: per chi vuole osare! A mantenere un mood comunque elegante, la sapiente unione del bianco e del nero ai dettagli minimal.

Il 2020 porta novità! Per quest’anno, oltre alla possibilità di acquistare gli slip singolarmente, Jadea propone anche i reggiseni, acquistabili a parte: per una proposta di mix & match perfettamente adattabile ai gusti e alle esigenze della clientela. Libertà alla fantasia negli abbinamenti!

Tutto l’intimo Jadea è realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino delle collezioni Chic e Moda sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli che uniscono triangolo imbottito e slip sono proposti nelle taglie dalla XS alla M. Infine, i completi con le canotte e i top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Infinite possibilità di stile per i gusti di ciascuna: le donne che amano Jadea sono sempre più numerose grazie ai modelli sensuali e alla relativa qualità, frutto di continue ricerche e studi per migliorare sempre più il prodotto. L’intimo che conquista il cuore delle clienti offrendo il meglio è Jadea!

