JAECOO 5 è il miglior SUV: parola di Fido

Le città in continua evoluzione vedono emergere un nuovo trend: la nuova élite urbana. Questi pionieri dal buon gusto sono sempre alla ricerca di nuove avventure all’aria aperta e, come parte integrante della loro vita, hanno i loro amati animali domestici al seguito. Ed è proprio per soddisfare le esigenze di questa élite e dei loro fedeli compagni che nasce JAECOO 5, il SUV ideale per la mobilità all’aria aperta.

JAECOO 5 offre un’assistenza completa sia agli animali domestici che ai loro proprietari. Gli animali possono rilassarsi e godersi il viaggio nella loro esclusiva lounge pet-friendly, grazie ai nuovi materiali del sedile resistenti ai graffi e alla ventilazione intelligente che garantisce il massimo comfort. Con un sedile allungato per permettere agli animali di distendersi e rilassarsi, il SUV assicura che ogni viaggio sia all’insegna del comfort e della tranquillità, sia per gli amici a quattro zampe che per i proprietari.

Oltre a offrire comfort all’interno dell’abitacolo, JAECOO 5 si distingue per il suo eccezionale ecosistema allargato. Grazie al bagagliaio oversize con accessori dedicati alla mobilità degli animali domestici, come un distributore d’acqua e una ciotola per il cibo, il SUV garantisce un rapido rifornimento di energia durante le avventure all’aria aperta. Inoltre, la presenza di una tenda pieghevole per animali domestici offre loro uno spazio di riposo comodo e permette loro di ricaricarsi dopo una giornata intensa di divertimento.

Con un occhio attento al comfort, JAECOO 5 punta alla sicurezza e alla funzionalità, presentandosi come il compagno ideale per le avventure di ogni nuova élite urbana, confermando il legame indissolubile tra l’uomo e il suo migliore amico a quattro zampe.