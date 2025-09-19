Jaecoo 5 SHS-H: ecco il nuovo SUV compatto full hybrid

La Super Hybrid Night di Milano non è solo l’occasione per scoprire Omoda 5 SHS-H, ma anche per guardare al futuro dell’ecosistema SHS come per esempio Jaecoo 5 SHS-H: primo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO.

Il Jaecoo 5 SHS-H è pensato per chi desidera vivere la natura in totale libertà senza rinunciare a comfort, tecnologia e sostenibilità. Progettato per affrontare con agilità sia la città che i percorsi off-road, questo SUV si colloca tra i segmenti B e C, con una lunghezza complessiva di 438 cm e tre diverse motorizzazioni disponibili: benzina, 100% elettrica e la nuova full hybrid SHS-H. La motorizzazione SHS-H combina un propulsore 4 cilindri 1.5 TGDi con motore elettrico e trasmissione DHT150, supportata da una batteria da 1,8 kWh, generando una potenza complessiva di 204 CV elettrici abbinati a 143 CV termici.

Il design del Jaecoo 5 è deciso e moderno, con linee scolpite, fiancate muscolose e una calandra frontale verticale a effetto “cascata”. I gruppi ottici full LED completano un look essenziale, pensato per chi ama l’avventura all’aria aperta. L’abitacolo è spazioso e accogliente, con rivestimenti in ecopelle certificata TÜV, atossica e cruelty-free, che garantiscono comfort e sostenibilità. Il passo di 2.620 mm offre ampio spazio per tutti i passeggeri, mentre il tetto panoramico di 1,45 m² inonda l’interno di luce naturale, rendendo ogni viaggio piacevole e rilassante. Il bagagliaio parte da 480 litri e può essere esteso fino a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori, assicurando versatilità anche per chi viaggia con animali domestici.

L’interno è studiato per essere funzionale e intuitivo. Il cruscotto integrato nella plancia, affiancato da uno schermo centrale verticale, facilita la lettura delle informazioni e l’interazione con la tecnologia di bordo. Il volante a due razze e i sedili ad alta densità (50 kg/m³) garantiscono un’esperienza di guida premium, mentre le oltre 35 soluzioni portaoggetti e materiali resistenti ai graffi rendono il Jaecoo 5 il compagno ideale per le avventure outdoor.

La gamma colori del SUV comprende cinque tinte della carrozzeria: Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray. Gli interni sono disponibili in versioni bianca o nera, permettendo una personalizzazione completa e raffinata. La tecnologia del telaio ad alta rigidità (23.500 Nm/grado) e le sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote assicurano sicurezza e controllo su ogni terreno, mentre la capacità di guado fino a 60 cm e le tre modalità di guida (ECO, NORMAL, SPORT) ampliano ulteriormente la versatilità del veicolo.

Con il debutto del Jaecoo 5 SHS-H, OMODA e JAECOO confermano il loro impegno verso la mobilità sostenibile, unendo performance, design e funzionalità per offrire un SUV compatto che affronta con sicurezza ogni sfida, dalla città alla natura più selvaggia.