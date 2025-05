Jaecoo 7 Super Hybrid a 5 stelle per EuroNCAP e ANCAP

La JAECOO 7 Super Hybrid ottiene 5 stelle da Euro NCAP e ANCAP

La JAECOO 7 Super Hybrid si è affermata come un leader globale in termini di sicurezza nel settore automobilistico, ottenendo il massimo riconoscimento sia dalla European New Car Assessment Program (Euro NCAP) che dall’Australian New Car Assessment Program (ANCAP).

Durante i test condotti da Euro NCAP, la JAECOO 7 ha segnato l’81% nella protezione degli occupanti adulti e l’80% per la protezione dei bambini e degli utenti vulnerabili della strada, oltre a raggiungere risultati notevoli nei sistemi di assistenza alla sicurezza. In parallelo, i test ANCAP hanno rilevato un punteggio dell’81% per la protezione degli adulti, un impressionante 85% per la protezione dei bambini, un 80% per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e un 84% nei sistemi di assistenza alla sicurezza.

La resistenza della struttura dell’abitacolo nei test di impatto frontale disassato si è rivelata stabile, assicurando una buona protezione alla maggior parte delle regioni critiche del corpo. La protezione del torace e delle gambe inferiori del conducente è stata giudicata adeguata. Lo stesso vale per la protezione dei bambini, che ha ottenuto punteggi elevati con protezione buona o adeguata in tutte le aree critiche del corpo nei test di impatto frontale e laterale. I sistemi di assistenza, come la frenata automatica d’emergenza e il supporto al mantenimento della corsia, hanno fornito risposte efficaci, dimostrando una reattività impeccabile con pedoni, ciclisti e altri veicoli.

Il cuore della JAECOO 7 Super Hybrid risiede nel sistema super ibrido plug-in, che comprende un motore 1.5 TGDi, un doppio motore elettrico e una batteria da 18,3 kWh, offrendo un’autonomia straordinaria fino a 1.613 km. Durante la Super Hybrid Marathon in Messico, questo SUV ha stabilito un record di autonomia, grazie alla combinazione tra trazione elettrica e gestione intelligente DHT. La JAECOO 7 non solo offre una potenza massima di 347 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi, ma integra anche 21 sistemi ADAS di serie, unendo in perfetta armonia potenza, versatilità e sicurezza.

Oltre ai riconoscimenti in sicurezza, la JAECOO 7 vanta un design robusto e un comfort interno di alto livello, con sedili ventilati e sistemi di infotainment da 14 pollici, consolidando così la sua posizione di leader nel segmento delle auto ibride plug-in. Con il conferimento delle 5 stelle da parte di ANCAP, JAECOO 7 Super Hybrid si conferma come nuovo punto di riferimento nella sicurezza della mobilità ibrida su scala globale, grazie anche alla costante innovazione portata avanti da OMODA & JAECOO nel campo della mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.