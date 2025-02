JAECOO 7 Super Hybrid arriva in Italia con prezzi a partire da 34.900€

Dopo il debutto al Salone di Shanghai nell’aprile del 2023, il JAECOO 7 si è rapidamente affermato tra gli automobilisti di tutto il mondo. Ora, a pochi mesi dal lancio della versione a benzina, arriva in Italia la tanto attesa variante ibrida plug-in Super Hybrid System (SHS), una soluzione avanzata che combina prestazioni elevate ed efficienza energetica.

Un’Offerta Competitiva Il JAECOO 7 Super Hybrid parte da un prezzo di listino di 38.900 euro per la versione Premium 2WD, ma in occasione del lancio, fino al 28 febbraio 2025, è possibile acquistarlo a 34.900 euro con permuta. La versione Exclusive 2WD ha invece un prezzo di listino di 40.900 euro.

Grazie alla formula di finanziamento proposta da CA Auto Bank, la versione Premium può essere acquistata con un anticipo di 9.630 euro, 35 rate da 229 euro e una maxi rata finale di 21.573 euro (TAN fisso 4,75% – TAEG 6,36%).

Tecnologia Super Hybrid: Il Meglio di EV e HEV Il cuore del JAECOO 7 Super Hybrid è il motore DHE 1.5 TGDI di quinta generazione, affiancato dalla trasmissione DHT. Questo sistema permette di raggiungere una potenza complessiva di oltre 340 CV, con 255 kW e 375 Nm di coppia, offrendo accelerazioni brucianti: da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi.

Grazie alla tecnologia SHS, il SUV garantisce una doppia modalità di guida: EV per un’autonomia elettrica fino a 108 km, ideale per gli spostamenti urbani ed HEV per i viaggi lunghi, con un consumo combinato di 6 l/100 km WLTP, tra i migliori della categoria.

Con un’autonomia totale di oltre 1.200 km, il JAECOO 7 Super Hybrid elimina l’ansia da ricarica, offrendo il giusto equilibrio tra prestazioni e risparmio energetico. Durante i test, il consumo a batteria scarica è stato di appena 3,5 l/100 km, permettendo di percorrere 1.427,5 km con un pieno.

Design e Comfort di Alto Livello Il nome JAECOO nasce dalla fusione tra “Jäger” (cacciatore in tedesco) e “Cool”, esprimendo il perfetto equilibrio tra forza e stile. La griglia anteriore imponente, il logo oversize e i dettagli eleganti, come i fari Full-LED e le maniglie a filo, ne sottolineano la personalità distintiva.

Gli interni offrono un ambiente sofisticato con un display centrale da 14”, sistema di infotainment avanzato e ricarica wireless ad alta potenza. Il tetto panoramico da 1,1 m² regala luminosità naturale, mentre i sedili ventilati e riscaldati assicurano il massimo comfort.

Sicurezza al Top con 21 Sistemi ADAS Il JAECOO 7 Super Hybrid è dotato di una scocca realizzata per l’80% in acciai altoresistenziali, garantendo il massimo della sicurezza. La dotazione ADAS include 21 sistemi di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control e Traffic Jam Assist (guida autonoma di livello 2), Blind Spot Detection e Rear Cross Traffic Alert. Automatic Emergency Braking e Front Collision Warning

Dotazioni di Serie e Garanzia Il SUV offre interni in similpelle, climatizzatore Bi-zona, un potente impianto Sony con 8 altoparlanti e cerchi in lega da 19”. La versione Executive aggiunge il tetto apribile panoramico, il volante riscaldabile e il Head-Up Display.

La garanzia copre 7 anni o 150.000 km, con 8 anni o 160.000 km per il motore di trazione e la batteria.

Il JAECOO 7 Super Hybrid rappresenta una nuova frontiera nella mobilità, unendo potenza, efficienza e sicurezza in un SUV dal design inconfondibile.