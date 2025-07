Jaecoo 7 Super Hybrid leader di vendita tra le ibride in Europa

Nel dinamico e competitivo panorama delle auto ibride, la Jaecoo 7 Super Hybrid sta rapidamente guadagnando terreno in Europa, affermandosi come un leader del mercato. Nei primi sei mesi del 2025, OMODA & JAECOO ha venduto ben 31.727 unità in Europa, un aumento sorprendente del 1.135% rispetto all’anno precedente. Solo nel mese di giugno, le vendite hanno toccato quota 8.233 unità, segnando un incremento dell’854% rispetto all’anno precedente.

Questo straordinario risultato posiziona saldamente il veicolo tra i marchi emergenti di maggiore successo nel mercato europeo delle ibride. I numeri testimoniano un’espansione forte e costante in mercati nazionali chiave come Polonia, Regno Unito, Spagna e Italia.

In particolar modo, la Jaecoo 7 Super Hybrid si è dimostrata eccezionale in Polonia, con 334 nuove immatricolazioni a giugno, ponendosi davanti a marchi storici come Volvo nei volumi di vendite delle PHEV. Anche in Spagna, il modello ha registrato vendite cumulate di 2.307 unità, ottenendo una quota del 3,7% nel segmento delle PHEV.

Questo trionfo è attribuito principalmente alla tecnologia all’avanguardia integrata: il sistema SHS Super Hybrid. Questa tecnologia avanzata garantisce un’eccellente autonomia, con una capacità elettrica al 100% estesa a 151,6 km e un’autonomia complessiva di 1.613,1 km. Anche il consumo di carburante si rivela estremamente efficiente, con solo 3,1 L ogni 100 km a batterie scariche.

Ma cosa rende davvero unica la Jaecoo 7 Super Hybrid sono i suoi tre componenti chiave: il motore ibrido dedicato (DHE) di quinta generazione, la trasmissione ibrida dedicata (DHT) e un pacco batterie altamente performante.

Il successo della Jaecoo 7 Super Hybrid non rappresenta soltanto una nuova sfida per i concorrenti affermati ma, soprattutto, una rivoluzione nel mercato delle ibride europee, inaugurando una nuova era di mobilità più sostenibile e tecnologica.