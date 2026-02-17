Connect with us

Jaecoo 8 SHS-P: una nuova era del fuoristrada di lusso

Published

Con Jaecoo 8 SHS-P, il marchio del gruppo OMODA & JAECOO introduce una visione completamente nuova dell’off-road ibrido di lusso, ridefinendo i parametri del segmento grazie al sofisticato Super Hybrid System (SHS). Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnologico, ma di una trasformazione profonda che interpreta il concetto “From Classic, Beyond Classic”, proiettando il fuoristrada verso una dimensione più evoluta, efficiente ed elegante.

La nuova Jaecoo 8 SHS-P si presenta come un SUV capace di coniugare prestazioni elevate, silenziosità e raffinatezza, senza rinunciare alle doti di robustezza tipiche dei grandi off-road. Un equilibrio ambizioso che trova nella tecnologia ibrida di ultima generazione la sua espressione più avanzata.

Dal punto di vista ingegneristico, la piattaforma rappresenta uno dei punti di forza assoluti del modello. La rigidità torsionale raggiunge valori di riferimento, fino a 25.000 Nm/rad, garantendo una struttura estremamente solida anche nelle condizioni più impegnative. Questo si traduce in una guida sempre composta, precisa e stabile, con una gestione impeccabile della coppia e dell’interazione tra motore termico ed elettrico, anche sui terreni più difficili.

Il cuore tecnologico della Jaecoo 8 SHS-P è il Super Hybrid System, un sistema intelligente che supera il tradizionale compromesso tra performance e consumi. La potenza combinata arriva a 428 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, numeri che collocano questo SUV tra i più performanti della categoria. Allo stesso tempo, l’autonomia complessiva supera i 1.100 chilometri, offrendo una libertà di viaggio rara nel panorama dei SUV ibridi plug-in.

L’efficienza resta un elemento chiave: i consumi sono paragonabili a quelli di un’utilitaria e la ricarica in corrente continua consente di passare dal 30% all’80% in circa 20 minuti. Il sistema SHS coordina in modo intelligente il funzionamento delle unità elettriche e del motore a combustione, adattandosi automaticamente agli scenari di guida urbana, autostradale o off-road, per offrire sempre la configurazione ottimale tra potenza ed efficienza.

L’esperienza a bordo riflette l’ambizione di posizionamento premium. La Jaecoo 8 SHS-P introduce il concetto di “Super Off-Road First-Class Cabin”, un abitacolo che fonde l’anima avventurosa con il comfort di una lounge di prima classe. I sedili in pelle nappa, il rivestimento del cielo in velluto e i sedili zero-gravity creano un ambiente raffinato e accogliente, mentre le 25 bocchette di climatizzazione assicurano una distribuzione uniforme dell’aria in ogni zona dell’abitacolo.

La tecnologia di bordo è altrettanto avanzata. L’Head-up Display con realtà aumentata da 50 pollici, la visione panoramica a 540°, le 19 funzioni ADAS e i 10 airbag portano sicurezza e assistenza alla guida a livelli di vertice nel segmento. Gli ammortizzatori CDC, capaci di analizzare il fondo stradale centinaia di volte al secondo, regolano lo smorzamento in pochi millisecondi, garantendo fluidità anche sui percorsi più accidentati e una qualità di marcia sorprendentemente confortevole.

Con la Jaecoo 8 SHS-P, il brand OMODA & JAECOO consolida la propria espansione internazionale, oggi presente in 64 mercati tra Europa, Asia, Australia, Africa, America Latina e Medio Oriente. In particolare in Europa, il marchio si distingue come uno dei più rapidi in termini di crescita, puntando con decisione sull’elettrificazione e sull’obiettivo dichiarato di diventare “The World’s Number One Hybrid Brand”.

