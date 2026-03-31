Jaguar rilancia il mito: la nuova Luxury GT elettrica ridefinisce prestazioni e comfort

Jaguar apre un nuovo capitolo della sua storia e lo fa guardando con decisione al futuro senza dimenticare le proprie radici. Dal quartier generale di Gaydon arriva l’annuncio di una nuova Luxury GT a quattro porte completamente elettrica, destinata a incarnare l’essenza più autentica del marchio britannico. Un progetto ambizioso che punta a coniugare prestazioni estreme e comfort raffinato, elementi che da sempre definiscono il DNA della casa.

Il percorso che ha portato alla nascita di questa nuova GT non è stato convenzionale. Gli ingegneri hanno scelto di tornare al volante dei modelli più iconici della storia Jaguar, riscoprendo sensazioni di guida e caratteristiche dinamiche che hanno reso il brand un punto di riferimento nel segmento premium. Da questa immersione nel passato è nata una visione chiara: creare un’auto capace di offrire due anime distinte ma perfettamente integrate, sportività e lusso.

Il progetto della nuova GT affonda le sue radici in modelli leggendari come la E-Type, la XJS e la XJ Serie I, vetture che hanno definito il concetto stesso di gran turismo secondo Jaguar. Non si tratta di un semplice esercizio di stile, ma di un vero lavoro di reinterpretazione tecnica e filosofica.

Secondo quanto dichiarato da Matt Becker, Vehicle Engineering Director, “guidare deve essere un piacere, non un obbligo”, riprendendo il pensiero del fondatore Sir William Lyons. È proprio questa filosofia che guida lo sviluppo della nuova elettrica: un’auto capace di emozionare, ma anche di garantire viaggi lunghi e rilassanti senza compromessi.

Il risultato è una vettura che promette una presenza scenica importante, grazie a proporzioni classiche come cofano lungo e linea del tetto ribassata, reinterpretate in chiave moderna per distinguersi anche nel panorama delle auto elettriche.

Sotto la carrozzeria elegante si nasconde un concentrato di innovazione. La nuova Jaguar GT sarà dotata di una piattaforma elettrica avanzata con tecnologia tri-motore, capace di erogare oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia. Numeri che la posizionano tra le elettriche più potenti mai sviluppate dal marchio.

Fondamentale è il ruolo del software, sviluppato internamente, che consente una gestione della coppia in appena un millisecondo. Questo sistema permette una distribuzione della potenza estremamente precisa, garantendo una guida coinvolgente e dinamica in ogni condizione.

Non meno importante il lavoro sull’assetto, con sospensioni pneumatiche dinamiche e ammortizzatori attivi a doppia valvola, pensati per mantenere sempre elevato il livello di comfort senza sacrificare la precisione di guida. Il risultato, secondo Jaguar, sarà una vettura capace di offrire una compostezza assoluta anche alle alte velocità.

La nuova GT a quattro porte non sarà solo un modello di punta, ma rappresenterà la base su cui costruire il futuro del brand. Come sottolineato dal Managing Director Rawdon Glover, l’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di realizzare “la Jaguar tecnologicamente più avanzata di sempre”.

Il debutto ufficiale è previsto per settembre 2026, momento in cui verrà svelata una vettura destinata a segnare un punto di svolta. Design modernista, tecnologie pionieristiche e una dinamica di guida istintiva saranno i pilastri della nuova generazione Jaguar.