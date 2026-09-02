NIU e Razer svelano FQiX x Razer Special Edition: design gaming per la mobilità elettrica

NIU Technologies e Razer collaborano per lanciare il FQiX x Razer Special Edition, scooter elettrico dal look gaming con autonomia fino a 110 km

NIU Technologies, leader globale della mobilità elettrica intelligente, e Razer, iconico brand nel mondo gaming, hanno annunciato una partnership strategica che porta uno stile distintivo nel settore degli scooter elettrici.

Il nuovo FQiX x Razer Special Edition unisce le soluzioni di mobilità urbana avanzata di NIU con il design audace che ha reso celebre Razer. Disponibile nelle versioni L1e e L3e, il modello si distingue non solo per l'estetica esclusiva ma anche per le prestazioni: offre fino a 110 km di autonomia, rispondendo così alle esigenze di chi cerca uno scooter elettrico capace di affrontare ogni spostamento quotidiano con stile e affidabilità.

La versione speciale sarà proposta in pre-ordine dal 2 settembre all'11 ottobre 2026. I primi esemplari saranno spediti dal quarto trimestre 2026. Ogni pre-ordine include anche uno zaino da gaming Razer Rogue V4 in omaggio, perfetto per gli appassionati che desiderano uno stile coordinato tra mobilità e tech lifestyle.

Questa collaborazione rappresenta un connubio inedito tra mondo gaming e mobilità elettrica, confermando la crescente attenzione verso l'urban mobility sostenibile senza rinunciare al design.

L'FQiX x Razer Special Edition si inserisce così nell'evoluzione del settore, puntando su tecnologia, autonomia e un'estetica unica per distinguersi nella sempre più affollata arena degli scooter elettrici.