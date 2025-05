JBL debutta al Nameless Festival 2025

JBL, iconico brand globale nel mondo dell’audio lifestyle, ha annunciato la sua prima partecipazione al Nameless Festival, evento musicale annuale che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 nei comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Questo evento rappresenta un passo significativo per JBL nel suo impegno di connettersi con le nuove generazioni, sposando la cultura dei festival e offrendo esperienze audio innovative in un contesto energetico e musicale.

Per la prima volta, JBL sarà sponsor dell’evento, che attira migliaia di appassionati di musica elettronica, urban e pop da tutta Italia e oltre. All’interno del Nameless Festival, JBL presenterà il suo esclusivo JBL Sky Box: un’area personalizzata e interattiva progettata per ospitare ospiti, talenti e partner in un ambiente vibrante e immersivo. Questo spazio offrirà una prospettiva unica e privilegiata sul festival, rappresentando un vero hub dell’energia JBL.

“I festival musicali sono, da sempre, tra le occasioni più autentiche e coinvolgenti per entrare in connessione con la nostra community_, afferma Alberto Petroni, Marketing Manager di JVCKENWOOD Italia. E il Nameless rappresenta una delle realtà musicali più vivaci e innovative in Europa: un ambiente dinamico, creativo e in continua evoluzione, perfettamente allineato ai valori di energia, inclusività e innovazione che da sempre caratterizzano il nostro brand”.

L’iniziativa fa parte di una strategia più ampia di JBL per rafforzare la sua presenza nel mondo degli eventi live e dell’intrattenimento, puntando a costruire connessioni durature con un pubblico giovane e dinamico. Ogni incontro si trasforma così in un’esperienza memorabile, capace di generare valore e relazioni autentiche nel tempo.

Un altro punto saliente è il coinvolgimento di Martin Garrix, DJ e produttore di fama mondiale, che è ambasciatore globale del marchio JBL. Garrix guiderà la line-up del festival domenica 1 giugno, offrendo uno spettacolo imperdibile per i fan.

All’interno dello Sky Box, i partecipanti potranno vivere momenti esclusivi e testare i più recenti prodotti JBL, inclusi speaker portatili, auricolari e cuffie con tecnologia all’avanguardia. JBL offre anche ai fan l’opportunità di vincere uno dei 5 VIP Pass JBL per due persone, che garantiranno l’accesso a tutti gli stage e allo Sky Box JBL.

In sintesi, la partecipazione di JBL al Nameless Festival non è solo una celebrazione della musica, ma anche un passo verso il futuro dell’intrattenimento e della connessione umana, radicato nei valori di innovazione e inclusività.