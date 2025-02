JBL Live 3: regala un San Valentino speciale

San Valentino si avvicina e, come ogni anno, è il momento di pensare a un regalo originale per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature. Se stai cercando un regalo che unisca qualità sonora, innovazione e stile, gli auricolari JBL Live 3 potrebbero essere la scelta perfetta per te o per una persona speciale nella tua vita.

I JBL Live 3 non sono solo auricolari, ma un’esperienza sonora completa, progettata per soddisfare le esigenze di chi desidera un suono cristallino e un design all’avanguardia. Il JBL Signature Sound e il supporto Hi-Res Audio wireless assicurano una qualità sonora eccezionale, mentre la cancellazione attiva del rumore con Smart Ambient ti permette di immergerti completamente nella musica senza distrazioni.

Ma la vera novità di questi auricolari è la Smart Charging Case con display touch LED da 1,45 pollici, che permette di caricare e visualizzare la foto del tuo amore direttamente sul display. Questo dettaglio rende ogni ascolto un momento unico e personale, trasformando gli auricolari in un regalo emozionale e originale per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Come dichiarato dalla content creator Francesca Biella: “No Matter Who You Love, Just Love!”

Inoltre, la connessione Bluetooth 5.3 con LE assicura stabilità e durata della batteria, mentre la certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Gli auricolari sono disponibili in varie colorazioni, come viola, blu, argento e nero, per adattarsi al meglio ai gusti di chi li riceverà in regalo.