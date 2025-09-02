Jeep Avenger continua a essere protagonista del mercato

Il mercato automobilistico italiano continua a vedere protagonisti alcuni modelli iconici, e tra questi il Jeep Avenger si distingue per il suo straordinario successo. Quest’anno, Jeep Avenger si conferma come il SUV più venduto d’Italia sia nel mese di agosto che nei primi otto mesi del 2025, mantenendo una posizione di rilievo anche tra i veicoli più venduti in assoluto nel paese. Questo modello disegnato a Torino, creato su misura per il mercato europeo, ha dimostrato una sorprendente versatilità e appeal tra i consumatori italiani, raggiungendo una quota di mercato del 5,6% tra i SUV in generale e del 10,8% tra i B-SUV.

L’Avenger è apprezzato non solo per le sue prestazioni, ma anche per l’ampia gamma di motorizzazioni offerte, che comprendono versioni completamente elettriche, a benzina, ibridi e l’innovativa 4xe con trazione integrata ibrida. Questa libertà di scelta è uno dei fattori chiave del suo successo. Inoltre, l’edizione limitata The North Face Edition sottolinea l’esclusività di Jeep, combinando materiali resistenti e finiture uniche.

Non è solo l’Avenger a far brillare il marchio Jeep in Italia. Anche il Renegade 4xe Plug-In Hybrid ha registrato ottime performance, posizionandosi al secondo posto tra le ibride plug-in. Questo contribuisce a mantenere Jeep tra i primi dieci marchi del mercato italiano con una quota del 4,3%.