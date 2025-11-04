Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Jeep Avenger continua a dominare il mercato SUV in Italia, confermandosi leader anche nel 2025. Secondo i dati di Dataforce, l’Avenger detiene una quota del 5,7% nel comparto SUV in Italia per i primi dieci mesi dell’anno. Ma non è solo nel settore tradizionale che brilla: il Jeep Avenger è anche il protagonista indiscusso tra i B-SUV 100% elettrici, con una quota vicina al 18% nel periodo gennaio-ottobre. Questo risultato lo mantiene saldamente sul podio del mercato italiano, considerato ogni segmento e motorizzazione.

Uno dei segreti del suo successo risiede nel principio di “Freedom of Choice”, dove i clienti possono scegliere tra diverse soluzioni di mobilità. Le opzioni comprendono varianti 100% elettriche, e-Hybrid con motore ibrido a 48V e cambio automatico, versioni a benzina con cambio manuale e 4xe con trazione integrale elettrificata, offrendo capacità off-road autentica e soluzioni tecniche raffinate.

In parallelo, il Jeep Renegade 4xe si distingue come una delle ibride plug-in più vendute, con una quota del 21,8% nei primi tre trimestri del 2025. Anche il brand Jeep nel suo insieme mantiene una presenza costante nella top ten del mercato nazionale sia nel mese di ottobre che dall’inizio dell’anno.

Un’altra grande notizia per il marchio Jeep è l’inizio della produzione della Nuova Compass a Melfi, una pietra miliare del successo del marchio. La terza generazione della Compass si distingue per il suo design iconico, tecnologia avanzata e una libertà di scelta nei propulsori, dagli ibridi all’elettrico puro. Equipaggiata di tecnologie innovative come il sistema Selec-Terrain e sensori posizionati intelligentemente, la Nuova Compass offre prestazioni fuoristrada eccezionali combinate con un comfort di guida di prima classe.

La produzione della Nuova Compass segna un ulteriore passo verso il futuro per Jeep, arricchendo la sua offerta già vincente e candidandosi per il prestigioso premio “Auto Europa 2026”. Questa nuova iterazione della Compass rappresenta un’offerta versatile con propulsori che vanno da un efficiente e-Hybrid a versioni completamente elettriche fino a 375 CV e un’autonomia fino a 650 km.

Questi risultati evidenziano una strategia ben pianificata da Jeep, capace di adattarsi e, al contempo, soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Jeep si pone come un leader non solo nel mercato tradizionale ma anche in quello delle innovative soluzioni elettriche, promettendo libertà e avventura su ogni tipo di strada.