Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Published

Jeep Avenger continua a dominare il mercato SUV in Italia, confermandosi leader anche nel 2025. Secondo i dati di Dataforce, l’Avenger detiene una quota del 5,7% nel comparto SUV in Italia per i primi dieci mesi dell’anno. Ma non è solo nel settore tradizionale che brilla: il Jeep Avenger è anche il protagonista indiscusso tra i B-SUV 100% elettrici, con una quota vicina al 18% nel periodo gennaio-ottobre. Questo risultato lo mantiene saldamente sul podio del mercato italiano, considerato ogni segmento e motorizzazione.

Uno dei segreti del suo successo risiede nel principio di “Freedom of Choice”, dove i clienti possono scegliere tra diverse soluzioni di mobilità. Le opzioni comprendono varianti 100% elettriche, e-Hybrid con motore ibrido a 48V e cambio automatico, versioni a benzina con cambio manuale e 4xe con trazione integrale elettrificata, offrendo capacità off-road autentica e soluzioni tecniche raffinate.

In parallelo, il Jeep Renegade 4xe si distingue come una delle ibride plug-in più vendute, con una quota del 21,8% nei primi tre trimestri del 2025. Anche il brand Jeep nel suo insieme mantiene una presenza costante nella top ten del mercato nazionale sia nel mese di ottobre che dall’inizio dell’anno.

Un’altra grande notizia per il marchio Jeep è l’inizio della produzione della Nuova Compass a Melfi, una pietra miliare del successo del marchio. La terza generazione della Compass si distingue per il suo design iconico, tecnologia avanzata e una libertà di scelta nei propulsori, dagli ibridi all’elettrico puro. Equipaggiata di tecnologie innovative come il sistema Selec-Terrain e sensori posizionati intelligentemente, la Nuova Compass offre prestazioni fuoristrada eccezionali combinate con un comfort di guida di prima classe.

La produzione della Nuova Compass segna un ulteriore passo verso il futuro per Jeep, arricchendo la sua offerta già vincente e candidandosi per il prestigioso premio “Auto Europa 2026”. Questa nuova iterazione della Compass rappresenta un’offerta versatile con propulsori che vanno da un efficiente e-Hybrid a versioni completamente elettriche fino a 375 CV e un’autonomia fino a 650 km.

Questi risultati evidenziano una strategia ben pianificata da Jeep, capace di adattarsi e, al contempo, soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Jeep si pone come un leader non solo nel mercato tradizionale ma anche in quello delle innovative soluzioni elettriche, promettendo libertà e avventura su ogni tipo di strada.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

Paola Iezzi: “Superstar” è il nuovo singolo, dal 7 novembre in radio e in digitale

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Topo Gigio debutta a teatro: il musical “Strapazzami di Coccole” incanta Milano e Roma

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

MIDLAND EICMA 2025: In moto come in macchina con BikePlay PRO

Motori

Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS12: tecnologia racing per le moto sportive

Società

Domani sera a “È Sempre Cartabianca”: Ponte sullo Stretto di Messina, economia e disuguaglianze

Motori

Ottobre da record per Toyota: il brand giapponese domina il mercato italiano

Motori

Anche ad ottobre BYD continua il suo percorso di crescita nel mercato italiano ed europeo

Motori

Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

BYD, leader nella mobilità elettrica, lancia la nuova iniziativa “Back Friday”, una promozione che si estenderà per tutto il mese di novembre. Questa iniziativa...

1 ora ago

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

LEXUS LBX, noto per il suo approccio “premium casual”, continua a sorprendere con la nuova Vibrant Edition. Questo crossover compatto, il più venduto dal...

1 ora ago

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

In occasione del Salone di Milano 2025, Honda svela il V3R 900 E-Compressor Prototype, equipaggiato con motore V3 e compressore a gestione elettronica. Il prototipo V3R 900 E-Compressor...

2 ore ago

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Suzuki ha svelato oggi, in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX durante la conferenza stampa che si è svolta presso lo stand Suzuki, padiglione 6...

2 ore ago