Jeep Avenger full electric entra nella flotta ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Una svolta green per l’Arma dei Carabinieri. L’ 11 aprile, in una cerimonia simbolica tenutasi in Piazza San Lorenzo in Lucina, davanti alla sede del Comando Provinciale, è stata consegnata la prima Jeep Avenger full electric destinata al rinnovamento del parco auto dell’Arma. Questa vettura fa parte di un significativo lotto di 176 Avenger elettriche che progressivamente entreranno in servizio.

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, e la Responsabile di Stellantis in Italia, Antonella Bruno, a testimonianza della forte collaborazione tra le due istituzioni.

L’iniziativa di rinnovamento del parco auto dell’Arma dei Carabinieri pone un forte accento sulla mobilità performante, sicura e a basso impatto ambientale. La scelta del modello Jeep Avenger full electric risponde a questa precisa esigenza, coniugando l’efficienza operativa con la sostenibilità.

Un primo contingente di 46 vetture sarà assegnato alle Stazioni Carabinieri dislocate nella Capitale, pronte per essere impiegate in occasione del Grande Evento “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025”. Le successive forniture, consistenti in 130 ulteriori vetture, saranno invece destinate alle Stazioni Carabinieri delle principali città italiane, aree urbane dove i vincoli antinquinamento ambientale sono sempre più stringenti.

L’obiettivo primario dell’Arma dei Carabinieri è duplice: da un lato, ridurre l’inquinamento atmosferico grazie alle zero emissioni dei veicoli elettrici; dall’altro, mantenere inalterata l’efficienza operativa delle pattuglie che saranno impegnate in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini.

La nuova Jeep Avenger è equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione, capace di erogare 115 kW (156 CV) e una coppia massima di 260 Nm. Questo modello rappresenta il primo veicolo a zero emissioni del brand Jeep e si posiziona come il nuovo punto di ingresso alla sua gamma. L’autonomia elettrica raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP, potendo estendersi fino a 550 km in contesto urbano, garantendo così un’ampia operatività.

Nata presso il Jeep Design Studio di Torino, la Avenger è stata concepita per condensare il DNA Jeep in dimensioni compatte, sviluppando un SUV di segmento B versatile per molteplici utilizzi. Il successo commerciale del modello testimonia la sua validità: la Avenger è attualmente il SUV più venduto in Italia in assoluto, nonché il B-SUV 100% elettrico leader nelle preferenze degli automobilisti italiani.

Nonostante le sue dimensioni contenute (4,08 metri di lunghezza), la Jeep Avenger non rinuncia alle caratteristiche distintive del marchio, integrando i sistemi Selec-Terrain® e Hill Descent Control, elementi chiave per affrontare anche fondi stradali difficili. Il raggio di sterzata di soli 10,5 metri rappresenta un ulteriore vantaggio per l’utilizzo cittadino da parte delle stazioni dell’Arma.

Questa importante fornitura consolida il sodalizio di lunga data tra Stellantis e l’Arma dei Carabinieri, un connubio che sottolinea l’eccellenza dei prodotti del Gruppo non solo al servizio della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma anche per tutte le altre attività in cui l’Arma è quotidianamente impegnata.