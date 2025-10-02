Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

La Jeep Avenger continua a conquistare i cuori degli italiani, affermandosi come il SUV più venduto nel mese di settembre e nei primi nove mesi dell’anno. Questo straordinario successo posiziona l’Avenger non solo come leader tra i B-SUV 100% elettrici per il periodo gennaio-settembre, ma anche al secondo posto assoluto in termini di vendite complessive in Italia nel mese di settembre, e al terzo posto per l’intero anno fino ad oggi.

La gamma Avenger incarna il principio della “Libertà di Scelta”, offrendo ai clienti svariate opzioni di mobilità:

– 100% elettrica, per chi cerca un SUV a emissioni zero senza compromettere l’esperienza autentica di un Jeep.

– e-Hybrid, dotato di motore ibrido a 48V e cambio automatico, progettato per ridurre consumi ed emissioni, pur mantenendo un piacere di guida elevato.

– Benzina con cambio manuale, per chi predilige la semplicità e la convenienza.

– 4xe con trazione integrale elettrificata, portando nel segmento B-SUV le autentiche capacità off-road di Jeep e soluzioni tecniche avanzate.

Le edizioni speciali, come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, sottolineano la vocazione del modello all’esplorazione e al design esclusivo, con dettagli unici che ne esaltano l’unicità.

Accanto al successo dell’Avenger, la Jeep Renegade 4xe si distingue come uno dei SUV plug-in ibridi più rilevanti nel mercato italiano. Con una stabilità annuale al secondo posto nella classifica delle ibride plug-in, la Renegade 4xe, prodotta nello stabilimento di Melfi, si conferma un pilastro fondamentale della gamma Jeep in Europa, combinando l’efficienza della tecnologia ibrida ricaricabile con le riconosciute capacità fuoristradistiche del marchio.

In parallelo, cresce l’attesa per l’arrivo della Nuova Jeep Compass, che ha recentemente catturato l’attenzione durante un tour nelle concessionarie italiane. Completamente riprogettata per offrire più spazio interno, versatilità e capacità ai massimi livelli, la Nuova Compass rafforza la strategia di elettrificazione di Jeep in Europa. Dopo il lancio della First Edition lo scorso maggio, aprono gli ordini per la Nuova Compass in allestimento Altitude, proposta a un prezzo di partenza di 39.900 euro, disponibile a partire da 249 euro al mese con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Il brand Jeep ha raggiunto una quota di mercato del 4,4% nel mese di settembre, classificandosi al settimo posto nel mercato nazionale. Con il continuo successo dell’Avenger e l’arrivo imminente della Nuova Compass, l’azienda si prepara a fare ulteriori passi verso una mobilità più sostenibile senza rinunciare alle performance e alla distintività di un vero veicolo Jeep.