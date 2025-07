Jeep Avenger raggiunge i 200.000 ordini

Un nuovo capitolo si apre per Jeep con l’impressionante traguardo raggiunto dal modello Avenger. Con 200.000 ordini accumulati in soli due anni dal lancio, Jeep Avenger si afferma come un colosso nel segmento B-SUV in Europa. Il SUV, progettato a Torino, è riuscito a imporsi non solo in Europa, ma anche in Italia, dove è diventato il SUV più venduto assoluto, nonché il leader nel segmento B-SUV 100% elettrico.

Jeep Avenger offre una versatilità che pochi altri modelli possono vantare. Disponibile in versioni elettriche, benzina, e-Hybrid e ora con la nuova 4xe, consente ai clienti di scegliere il propulsore più adatto alle loro esigenze. La versione 4xe emerge particolarmente con un sistema ibrido avanzato a 48V, che combina il motore turbo con due motori elettrici da 21 kW. Questo setup fornisce una potenza totale di 145 CV e una coppia di 230 Newton metro, ridisegnando le prestazioni su strada e in fuoristrada.

Nella vasta gamma di offerte, spicca l’esclusiva Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Questa edizione limitata, frutto della collaborazione tra due marchi leggendari, incorpora un design ispirato alla topografia montana e materiali resistenti, per affrontare anche i terreni più difficili. Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, afferma: “Raggiungere i 200.000 ordini è il risultato diretto della nostra strategia: una gamma di propulsori completa e adattabile, un design iconico, una comunicazione d’impatto e caratteristiche di prodotto pienamente allineate al DNA Jeep. In meno di un anno, Jeep Avenger ha raddoppiato il volume degli ordini”.

La strategia di Jeep sta dando i suoi frutti, con un incremento del 16% nei veicoli elettrici a batteria (BEV) e del 50% negli ordini ibridi, segno di una crescente domanda per soluzioni sostenibili. La recente campagna pubblicitaria per il modello 4xe, che include noti atleti outdoor, ha rafforzato l’immagine del brand come scelta per uno stile di vita avventuroso e innovativo. Questo si traduce in un abbassamento dell’età media dei clienti e in un aumentato interesse da parte di donne e famiglie.

Jeep Avenger si distingue non solo per la varietà di scelte, ma anche per le sue funzionalità, che riflettono l’eredità di Jeep di robustezza e rispetto ambientale.