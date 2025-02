Jeep e la libertà raccontate da Harrison Ford

Harrison Ford è stato il protagonista dello spot pubblicitario Big Game del marchio Jeep, trasmesso ieri sera negli Stati Uniti. Con questa campagna, Jeep ha sorpreso gli spettatori con un messaggio profondo e riflessivo, disponibile a questo link.

Quest’anno, Stellantis è stata l’unica casa automobilistica a trasmettere spot pubblicitari durante l’evento, con apparizioni sia di Jeep che di Ram Trucks. Il filmato da 120 secondi, intitolato Owner’s Manual, è stato diretto dal regista nominato all’Oscar® James Mangold, noto per pellicole come Ford v Ferrari e Indiana Jones e il quadrante del destino.

Prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis, lo spot vede la partecipazione di Harrison Ford, che riflette sulle infinite possibilità della vita. A differenza delle auto, le persone non hanno un “manuale d’uso” per le decisioni da prendere, e quindi devono scegliere ciò che le rende felici. Nel filmato, Ford afferma:

“Scegli ciò che ti rende felice. I miei amici, la mia famiglia, il mio lavoro mi rendono felice. Questa Jeep (Wrangler 4xe) mi rende felice… anche se mi chiamo Ford. Questo è il mio manuale d’uso. Esci là fuori. Scrivi il tuo.”

Il Global Chief Marketing Officer di Stellantis, Olivier François, ha spiegato la filosofia dietro questa scelta creativa:

“Insieme a Harrison Ford e al regista nominato all’Oscar® James Mangold, abbiamo lavorato a stretto contatto per creare un film intimo, diverso dagli spot tradizionali del Big Game. Questa creazione interna stabilisce un nuovo standard e un modo più autentico di collaborare con i grandi artisti del settore.”

L’attore ha spiegato il motivo che lo ha spinto ad accettare la collaborazione:

“La sceneggiatura mi ha convinto subito. È una comunicazione diretta sulla vita, con un parallelismo naturale con i SUV Jeep. Non ho dovuto reinterpretare me stesso, è semplicemente una conversazione tranquilla in cui condivido un’idea. Mi piace il modo in cui si è sviluppato.”

Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, ha sottolineato il significato dello spot:

“Dal 1941, Jeep è sinonimo di libertà e avventura. Chi meglio di Harrison Ford, l’attore che ha sfidato le probabilità nei suoi film e nella vita reale, poteva rappresentare questo spirito? Da 23 anni consecutivi Jeep è il marchio più patriottico d’America, e non c’era palcoscenico migliore per ribadire questo concetto.”

Con questo spot, Jeep ha ribadito la sua filosofia di libertà e autodeterminazione, scegliendo un volto iconico come Harrison Ford per trasmettere un messaggio autentico e universale.