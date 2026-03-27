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Jeep e The Snow League: libertà, avventura, autenticità e passione

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Jeep rinnova la sua vocazione all’avventura con una nuova partnership che la vede protagonista accanto a The Snow League, il primo campionato professionistico dedicato a snowboard e freeski. Con questa collaborazione, nata in occasione della stagione 2025‑26, il marchio statunitense conferma il proprio impegno nel sostenere gli sport outdoor e l’autenticità che lo contraddistingue da oltre ottant’anni.

La nuova alleanza con il mondo dello sport invernale sottolinea la stretta connessione tra Jeep e gli stili di vita più dinamici. Shaun White, leggenda dello snowboard e fondatore di The Snow League, diventa global ambassador del brand, rafforzando un legame di lunga data con Jeep e incarnando perfettamente i valori di libertà, passione e spirito d’avventura tipici del marchio.

«La partnership con The Snow League affonda le radici nei valori storici di Jeep: capability autentica e una costante ricerca dell’avventura. Da oltre 80 anni il brand accompagna gli appassionati di sport invernali nel superare i propri limiti, affrontando pendii ripidi, terreni impegnativi e paesaggi innevati che pochi veicoli sono in grado di conquistare. Questa collaborazione rafforza ulteriormente l’impegno di Jeep verso gli sport outdoor e lo spirito di libertà che definisce il nostro DNA».

The Snow League ha conquistato un pubblico mondiale sin dal suo debutto, con eventi seguiti in oltre 175 Paesi grazie a una rete di partner televisivi, streaming e digitali. La stagione inaugurale ha preso forma attraverso quattro tappe internazionali di altissimo livello: Aspen negli Stati Uniti, Yunding Snow Park in Cina, nuovamente Aspen dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 e infine Laax, in Svizzera, dove sono stati incoronati i primi Campioni del Mondo della competizione.

Tra le novità più curiose introdotte nel corso del campionato, Jeep ha lanciato il “Badge for Biggest Air”, un riconoscimento speciale assegnato agli atleti in grado di realizzare le acrobazie più spettacolari negli halfpipe della Snow League. A differenza delle classifiche tradizionali, questo premio celebra la potenza, l’innovazione e l’audacia — caratteristiche che rappresentano perfettamente il DNA Jeep — indipendentemente dalla posizione finale degli atleti.

La nuova Jeep Compass protagonista a Laax ha rappresentato il punto culminante della collaborazione. Presente sul campo durante la tappa svizzera, Jeep ha offerto al pubblico la possibilità di esplorare da vicino l’intera gamma del modello, incontrando ambassador e vivendo un’esperienza immersiva. Pensata per affrontare ogni tipo di terreno e condizione, inclusa la neve, la nuova Compass incarna la sintesi ideale tra capacità off‑road e uso quotidiano.

Disponibile con diverse motorizzazioni — dalla eHybrid da 145 CV alla Plug‑In Hybrid da 225 CV, fino alla versione 100% elettrica da 213 CV — è in arrivo anche la versione 4xe a trazione integrale da 375 CV, la più potente della gamma. Prodotta nello stabilimento di Melfi, la nuova Compass è stata progettata per i clienti europei e garantisce le leggendarie capacità Jeep anche nelle versioni 4×2, unendo tecnologia avanzata, robustezza e versatilità.

Tra le innovazioni spiccano un abitacolo più spazioso, con 34 litri di vani interni e un bagagliaio fino a 550 litri, la guida autonoma di Livello 2 di serie e un sistema infotainment di nuova generazione, composto da un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un ampio schermo centrale da 16 pollici, con aggiornamenti over‑the‑air per tutto il ciclo di vita del veicolo.

Con quasi 85 anni di storia, Jeep continua a essere un simbolo globale di libertà e autenticità, portando avanti la sua tradizione di innovazione e avventura. La partnership con The Snow League non solo consolida il legame con gli sport invernali, ma riafferma la missione del brand: ispirare chi ama spingersi oltre i propri limiti e vivere l’esperienza dell’avventura senza confini.

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