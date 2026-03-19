Jeep porta l’adrenalina sulla neve: a Laax il gran finale di The Snow League

Jeep consolida la sua leggendaria connessione con l’avventura diventando Official Global Automotive Partner di The Snow League, la prima lega professionistica al mondo dedicata a snowboard e freeski fondata dal tre volte campione olimpico Shaun White. L’appuntamento più atteso della stagione si terrà dal 19 al 21 marzo 2026 a Laax, in Svizzera, unica tappa europea del campionato e teatro della proclamazione dei primi campioni mondiali della disciplina.

La partnership tra il marchio americano e la nuova competizione nata sotto il segno della neve si fonda su valori comuni: prestazioni ai massimi livelli, spirito d’avventura e voglia di superare ogni limite. “La collaborazione tra una delle marche di avventura più iconiche al mondo e The Snow League si fonda su prestazioni eccezionali e su una costante ricerca dell’avventura senza compromessi”, si legge nel comunicato ufficiale.

The Snow League rappresenta un progetto unico nel panorama sportivo, una lega che riunisce i migliori atleti internazionali per sfidarsi in competizioni halfpipe tra le località sciistiche più prestigiose al mondo. Dopo le tappe di Aspen, Yunding Snow Park in Cina e nuovamente Aspen dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la classifica generale vede in testa la giapponese Sena Tomita nello snowboard femminile e il connazionale Yuto Totsuka tra gli uomini. Nel freeski guidano la cinese Eileen Gu e il canadese Brendan Mackay. Tutto si deciderà a Laax, dove il 21 marzo 2026 verranno incoronati i primi campioni mondiali di The Snow League.

In occasione della finale, protagonista indiscussa sarà anche la Nuova Jeep Compass, simbolo dell’evoluzione del marchio e perfetto connubio tra design, tecnologia e libertà di movimento. Giunta alla sua terza generazione, la Compass è stata disegnata a Torino, ingegnerizzata a Balocco e costruita a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, rappresentando al meglio il know-how italiano e l’attenzione globale di Jeep.

Il nuovo SUV unisce la tradizione e l’iconicità del marchio con soluzioni avanzate pensate per ogni tipo di percorso. Offre una gamma completa di propulsori, dagli e-Hybrid da 145 CV e 225 CV alle versioni completamente elettriche con potenza fino a 375 CV e autonomia di circa 650 km. Il design è stato ottimizzato con un coefficiente aerodinamico di 0,29 per una maggiore efficienza, mentre la tecnologia Jeep Selec-Terrain e la trazione integrale garantiscono prestazioni elevate su ogni terreno.

Con un’altezza da terra superiore ai 200 mm e angoli di attacco ottimizzati, la Nuova Compass conferma la sua vocazione al fuoristrada senza rinunciare al comfort di livello premium. È un veicolo capace di affrontare con sicurezza guadi fino a 480 mm e terreni difficili, riaffermando il DNA Jeep fatto di libertà, potenza e affidabilità.

Attraverso la partnership con The Snow League, Jeep rinnova il suo impegno verso gli sport outdoor, attribuendo al concetto di “Snow Mode” un significato più autentico e dinamico. La presenza del marchio al fianco dei migliori snowboarder e freeskier del mondo testimonia la volontà di Jeep di essere non solo spettatore, ma protagonista nell’universo dell’avventura.

Il gran finale di Laax non sarà soltanto una celebrazione dello sport invernale, ma anche una vetrina per un marchio che da oltre ottant’anni è sinonimo di passione, libertà e scoperta. Jeep continua così a spingersi oltre, portando la propria anima offroad sulle vette più alte dello sport mondiale.