Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Jeep protagonista a Bruxelles: Avenger Black Edition, nuova gamma Compass e Wagoneer S

Published

Jeep inaugura il 2026 da protagonista al Brussels Motor Show, presentando una gamma che interpreta al meglio la transizione verso la mobilità sostenibile senza rinunciare all’autenticità del marchio. La casa americana, da sempre sinonimo di libertà e off-road, porta a Bruxelles tre anteprime di rilievo: la Avenger Black Edition, la nuova gamma Compass e la Wagoneer S, ammiraglia 100% elettrica pronta a ridefinire il segmento D dei SUV a emissioni zero.

La Avenger Black Edition rappresenta una nuova frontiera di personalizzazione per il modello che ha già conquistato il pubblico europeo. Con oltre 235.000 unità vendute dal lancio e il titolo di SUV più venduto d’Italia per due anni consecutivi, la Avenger consolida il successo del B-SUV progettato a Torino. Questa versione speciale si distingue per i dettagli estetici in nero lucido, loghi specifici, cerchi da 17 pollici e interni raffinati con tessuti premium vinilici. L’equipaggiamento include tecnologie come Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida, quadro digitale da 10,25” e sistemi opzionali come l’audio JBL e il portellone elettrico hands-free.

La nuova gamma Compass celebra vent’anni di una storia di successo con oltre 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. Nel 2026 il SUV compatto si rinnova con due versioni chiave: la Compass e-Hybrid Plug-In e la Compass 4xe. La prima offre un sistema ibrido plug-in da 225 CV e fino a 90 km di autonomia elettrica nel ciclo combinato, con modalità di guida dedicate e oltre 983 km di autonomia totale. La 4xe, invece, punta su capacità off-road rafforzate, sospensioni rialzate di 10 mm, pneumatici ad alta trazione e nuovo motore elettrico posteriore da 132 kW che eroga fino a 3100 Nm alle ruote, garantendo prestazioni eccezionali anche sui terreni più impegnativi.

Il palcoscenico di Bruxelles accoglie anche la Wagoneer S, il primo SUV full electric globale del marchio e vera ammiraglia tecnologica. Con 600 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, introduce una nuova dimensione della performance elettrica. Alimentata da una batteria da 100,5 kWh a 400 volt, offre ricarica ultra-rapida dal 20% all’80% in appena 23 minuti. L’abitacolo, moderno e raffinato, ospita fino a 45 pollici di schermi digitali, incluso un display interattivo dedicato al passeggero anteriore, e un sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti, subwoofer da 12 pollici e amplificatore da 1.160 watt per un’esperienza sonora immersiva.

Il 2025 ha segnato un anno di risultati positivi per il brand, consolidando la posizione di Jeep nei mercati europei più competitivi. “Il 2025 è stato un anno di risultati solidi per Jeep, un anno in cui abbiamo riaffermato la nostra proposta di valore unica”, ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Europe. “Il nostro successo deriva dall’impegno a offrire veicoli che uniscono eccezionali capacità off-road alla praticità quotidiana—progettati per l’avventura outdoor ma perfettamente adatti alla vita di tutti i giorni”.

I dati confermano una crescita rilevante: Jeep ha mantenuto una quota dell’1% nel mercato europeo delle auto passeggeri e dell’1,8% nel segmento SUV, con aumenti significativi nel Regno Unito (+17%), in Austria (+39%) e in Portogallo (+48%). In Italia, la Avenger continua a dominare la classifica dei SUV più venduti, con una quota superiore al 5,5% nel comparto totale e all’11% tra i B-SUV.

A completare la presenza al Motor Show arriva il nuovo spot televisivo della Compass, che gioca con ironia sul contrasto tra “avventurieri per finta” e lo spirito autentico Jeep. Nello spot, i protagonisti tentano di sporcare i loro SUV mentre in sottofondo risuona il celebre brano *“The Great Pretender”* di Freddie Mercury. L’arrivo della nuova Compass ristabilisce i valori veri dell’avventura, espressi con sicurezza e autenticità, ricordando che per Jeep l’avventura non è un’immagine, ma uno stile di vita.

Con una gamma rinnovata e sempre più elettrificata, Jeep dimostra di saper unire tecnologia, potenza e libertà, restando fedele a un’eredità fatta di passione per l’esplorazione e capacità di guardare al futuro con coraggio.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Con il restyling introdotto a inizio 2025, la Jeep Wrangler Rubicon evolve uno dei fuoristrada più iconici di sempre, intervenendo su tecnologia, sicurezza e comfort...

23 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la...

1 giorno ago

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello...

1 giorno ago

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con...

1 giorno ago