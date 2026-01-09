Jeep protagonista a Bruxelles: Avenger Black Edition, nuova gamma Compass e Wagoneer S

Jeep inaugura il 2026 da protagonista al Brussels Motor Show, presentando una gamma che interpreta al meglio la transizione verso la mobilità sostenibile senza rinunciare all’autenticità del marchio. La casa americana, da sempre sinonimo di libertà e off-road, porta a Bruxelles tre anteprime di rilievo: la Avenger Black Edition, la nuova gamma Compass e la Wagoneer S, ammiraglia 100% elettrica pronta a ridefinire il segmento D dei SUV a emissioni zero.

La Avenger Black Edition rappresenta una nuova frontiera di personalizzazione per il modello che ha già conquistato il pubblico europeo. Con oltre 235.000 unità vendute dal lancio e il titolo di SUV più venduto d’Italia per due anni consecutivi, la Avenger consolida il successo del B-SUV progettato a Torino. Questa versione speciale si distingue per i dettagli estetici in nero lucido, loghi specifici, cerchi da 17 pollici e interni raffinati con tessuti premium vinilici. L’equipaggiamento include tecnologie come Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida, quadro digitale da 10,25” e sistemi opzionali come l’audio JBL e il portellone elettrico hands-free.

La nuova gamma Compass celebra vent’anni di una storia di successo con oltre 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. Nel 2026 il SUV compatto si rinnova con due versioni chiave: la Compass e-Hybrid Plug-In e la Compass 4xe. La prima offre un sistema ibrido plug-in da 225 CV e fino a 90 km di autonomia elettrica nel ciclo combinato, con modalità di guida dedicate e oltre 983 km di autonomia totale. La 4xe, invece, punta su capacità off-road rafforzate, sospensioni rialzate di 10 mm, pneumatici ad alta trazione e nuovo motore elettrico posteriore da 132 kW che eroga fino a 3100 Nm alle ruote, garantendo prestazioni eccezionali anche sui terreni più impegnativi.

Il palcoscenico di Bruxelles accoglie anche la Wagoneer S, il primo SUV full electric globale del marchio e vera ammiraglia tecnologica. Con 600 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, introduce una nuova dimensione della performance elettrica. Alimentata da una batteria da 100,5 kWh a 400 volt, offre ricarica ultra-rapida dal 20% all’80% in appena 23 minuti. L’abitacolo, moderno e raffinato, ospita fino a 45 pollici di schermi digitali, incluso un display interattivo dedicato al passeggero anteriore, e un sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti, subwoofer da 12 pollici e amplificatore da 1.160 watt per un’esperienza sonora immersiva.

Il 2025 ha segnato un anno di risultati positivi per il brand, consolidando la posizione di Jeep nei mercati europei più competitivi. “Il 2025 è stato un anno di risultati solidi per Jeep, un anno in cui abbiamo riaffermato la nostra proposta di valore unica”, ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Europe. “Il nostro successo deriva dall’impegno a offrire veicoli che uniscono eccezionali capacità off-road alla praticità quotidiana—progettati per l’avventura outdoor ma perfettamente adatti alla vita di tutti i giorni”.

I dati confermano una crescita rilevante: Jeep ha mantenuto una quota dell’1% nel mercato europeo delle auto passeggeri e dell’1,8% nel segmento SUV, con aumenti significativi nel Regno Unito (+17%), in Austria (+39%) e in Portogallo (+48%). In Italia, la Avenger continua a dominare la classifica dei SUV più venduti, con una quota superiore al 5,5% nel comparto totale e all’11% tra i B-SUV.

A completare la presenza al Motor Show arriva il nuovo spot televisivo della Compass, che gioca con ironia sul contrasto tra “avventurieri per finta” e lo spirito autentico Jeep. Nello spot, i protagonisti tentano di sporcare i loro SUV mentre in sottofondo risuona il celebre brano *“The Great Pretender”* di Freddie Mercury. L’arrivo della nuova Compass ristabilisce i valori veri dell’avventura, espressi con sicurezza e autenticità, ricordando che per Jeep l’avventura non è un’immagine, ma uno stile di vita.

Con una gamma rinnovata e sempre più elettrificata, Jeep dimostra di saper unire tecnologia, potenza e libertà, restando fedele a un’eredità fatta di passione per l’esplorazione e capacità di guardare al futuro con coraggio.