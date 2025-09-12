Connect with us

Jeep protagonista a Kalemana Festival e Wanderlust 108

Nel contesto sempre più attento al benessere e alla mobilità sostenibile, Jeep si distingue come protagonista di due eventi chiave in Italia. L’iconico marchio, sinonimo di libertà e avventura, partecipa al Kalemana Festival e al Wanderlust 108, eventi simbolo del benessere e della libertà di movimento.

Il Kalemana Festival, che si tiene a Punta Marina (RA) il 13 e 14 settembre, è giunto alla sua quarta edizione. Questo appuntamento dedicato al benessere fisico e mentale accoglie oltre 4.000 partecipanti e vede la partecipazione di più di 250 creator e influencer. Jeep® non si limita a esporre il suo modello Avenger 100% elettrico, il B-SUV a zero emissioni più venduto in Italia, ma offre anche un’area test drive per vivere un’esperienza di guida in linea con lo spirito green dell’evento.

Wanderlust 108, il “mindful triathlon” che combina corsa, yoga e meditazione, attraverserà le città di Milano, Venezia e Roma. Con un pubblico stimato di oltre 25.000 partecipanti per le sole tappe italiane, Jeep rinnova il suo impegno a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Nella Jeep Wellness Area, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’Avenger 100% elettrica attraverso esperienze immersive e sessioni di mindfulness, trasformando il test drive in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Jeep: Driven by Wellness. Con la sua partecipazione a questi eventi, Jeep conferma il suo posizionamento come punto di riferimento per chi cerca di esplorare il mondo in modo sostenibile, incarnando valori di equilibrio, energia e comunità. Il coinvolgimento del marchio in manifestazioni che mettono al centro il benessere e l’ecosostenibilità sottolinea l’impegno di Jeep verso una mobilità senza confini e rispettosa dell’ambiente.

