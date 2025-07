Jeep protagonista ai 105 Xmasters 2025 con Avenger 4xe

Anche quest’anno Jeep® conferma la propria presenza ai 105 Xmasters, il più grande evento italiano dedicato agli sport outdoor, in programma dal 12 al 20 luglio 2025 a Senigallia. Un’occasione imperdibile per vivere nove giorni di sport, musica e natura a contatto con il mare, in perfetta sintonia con lo spirito Jeep: libertà, avventura, autenticità e sostenibilità.

Protagonista dell’evento sarà Jeep Avenger 4xe, il SUV più venduto in Italia nel primo semestre 2025, a conferma del successo ottenuto nel 2024. All’interno del villaggio Jeep, situato nel cuore pulsante degli Xmasters, il pubblico potrà scoprire da vicino le due versioni più iconiche: Jeep Avenger 4xe The North Face Edition e Jeep Avenger 4xe Upland.

La serie limitata Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta un connubio perfetto tra design outdoor e prestazioni elevate. Con dettagli in “Summit Gold”, materiali resistenti ispirati agli zaini e alle giacche The North Face e un esclusivo “explore pack” con tenda, borraccia e borsa coordinata, questa versione celebra la vetta del Monte Bianco come simbolo di avventura e sostenibilità condivise tra i due marchi. Limitata a soli 4.806 esemplari, la The North Face Edition incarna la voglia di esplorazione che contraddistingue Jeep.

Accanto a questa versione, Jeep Avenger 4xe Upland si presenta come il SUV ideale per chi cerca robustezza e praticità, con pneumatici Mud & Snow, protezioni antigraffio, sensori a 360° e una trazione intelligente 4xe che garantisce alte prestazioni in ogni ambiente. Upland è pensata per chi desidera affrontare qualsiasi terreno in sicurezza e comfort, mantenendo uno stile autentico e una propulsione hybrid 48 V efficiente con doppio motore elettrico.

Nei weekend del 12-13 e 19-20 luglio sarà possibile effettuare test drive su strada e in off-road con Jeep Avenger 4xe Upland, accompagnati dai brand ambassador Jeep. Un’occasione concreta per vivere in presa diretta le potenzialità della trazione 4xe e della tecnologia hybrid, testandone la versatilità e le prestazioni su percorsi che riproducono le condizioni reali di utilizzo per chi ama l’avventura senza rinunciare all’efficienza.

La partecipazione ai 105 Xmasters rientra in una partnership consolidata tra Jeep e l’evento, confermando il forte legame tra il brand e il mondo outdoor. Jeep ribadisce così il suo posizionamento di riferimento tra i brand dedicati all’avventura, offrendo esperienze autentiche in un contesto che parla la lingua di chi ama vivere la natura e la libertà in ogni dettaglio.

I 105 Xmasters 2025 si confermano un evento di riferimento per l’estate italiana, unendo sport, musica e sostenibilità nella splendida cornice di Senigallia. Oltre 30 discipline sportive, sessioni guidate da istruttori e atleti professionisti, attività outdoor come kitesurf, SUP, crossfit, arrampicata, yoga e trekking, musica live, dj set al tramonto e laboratori per bambini trasformeranno Senigallia in un hub esperienziale per chi cerca energia, movimento e libertà.

Il villaggio Jeep, immerso in questo contesto dinamico, offrirà un punto di connessione concreto tra stile di vita attivo e mobilità evoluta, dimostrando come le versioni Avenger 4xe The North Face e Upland siano perfettamente integrate in un ecosistema dove ogni esperienza è libera di accadere, su ogni terreno.