Jeep torna sponsor di maglia della Juventus

La città di Torino accoglie una notizia importante per il mondo dello sport e del marketing: Jeep è nuovamente Official Sponsor e torna così sulla divisa della Juventus, coinvolgendo le squadre maschili, femminili e Juventus Next Gen, a partire dalla stagione 2025-2026. Questo ritorno segna il ripristino di una partnership di successo che ha caratterizzato il panorama calcistico e commerciale per oltre un decennio.

L’annuncio di questa nuova collaborazione si inserisce in un accordo pluriennale che comprende anche altri elementi di sponsorizzazione, consolidando ulteriormente il legame tra due icone del made in Italy e del settore automotive. La partnership tra Jeep e Juventus ha avuto inizio nel 2012-2013 e, dopo un lungo e prospero percorso di dodici stagioni sportive, prosegue con una nuova veste pluriennale. Nel corso della stagione 2024-2025, Jeep ha ricoperto il ruolo di Official Automotive Partner, cementando le fondamenta per il rinnovato accordo odierno.

Jeep torna dunque a incrociare il proprio cammino con quello di Juventus, continuando così un percorso di successo, contribuendo non solo con visibilità grazie alla sponsorizzazione delle divise, ma anche con una serie di iniziative che arricchiranno l’esperienza dei tifosi e degli appassionati del club.

Questo annuncio non solo sottolinea l’importanza della collaborazione tra due brand di prestigio, ma rappresenta anche un significativo rilancio verso il futuro, con l’intento di scrivere nuove pagine di successo e innovazione nel mondo del calcio e dell’automotive. Grazie alla Jeep e alla Juventus, si rafforza una tradizione che guarda avanti, pronta per affrontare nuove sfide e conquistare nuovi traguardi a livello nazionale e internazionale.