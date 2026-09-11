JFK protagonista su Retequattro: la parabola di un leader che ha fatto la storia

Un viaggio attraverso la storia e il mito di John Fitzgerald Kennedy sarà al centro del terzo appuntamento di Giganti - I protagonisti della storia, in onda domenica 13 settembre in prima serata su Retequattro. Il nuovo programma di approfondimento condotto da Toni Capuozzo dedica la propria attenzione a una delle figure politiche più amate degli Stati Uniti: JFK, il presidente che ha segnato l'immaginario collettivo con solo 1.036 giorni alla Casa Bianca.



Dalla cerimonia di insediamento del 20 gennaio 1961 all'assassinio di Dallas il 22 novembre 1963, la puntata ricostruisce l'ascesa e la caduta dell'uomo simbolo di speranza e cambiamento per un'intera generazione. Con l'aiuto di ospiti come gli storici Massimo Teodori e Gianandrea Gaiani, la psicologa e sessuologa Marilena Cozzolino e la psicoterapeuta Stefania Andreoli, saranno analizzati i momenti chiave della presidenza Kennedy.



Si rifletterà su eventi drammatici come la Guerra Fredda e la crisi di Cuba, affrontando anche il difficile rapporto con Nikita Krusciov, la corsa allo spazio, le battaglie per i diritti civili e la costruzione di una leadership inedita.



L'analisi si focalizza sull'eredità culturale e politica di Kennedy, che ancora oggi resta un punto di riferimento e un modello di ispirazione per molti. Nonostante un mandato breve, JFK ha segnato la storia americana, rappresentando per molti il simbolo di un futuro migliore e di una leadership autentica.