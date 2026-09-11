Arriva su Sky Cinema il film IDOLI - FINO ALL'ULTIMA CORSA: passione e MotoGP

Debutta in prima TV su Sky Cinema il film IDOLI - FINO ALL'ULTIMA CORSA, una produzione che promette di emozionare gli appassionati di motori e non solo. Diretto da Mat Whitecross e distribuito da Warner Bros. Pictures, il film verrà trasmesso lunedì 14 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Gli abbonati potranno anche godersi il titolo in 4K.



Protagonista della pellicola è Claudio Santamaria, nel ruolo di Antonio Belardi, ex campione di motociclismo segnato da un passato doloroso. Dopo anni lontano dalle piste, Antonio accetta di allenare il figlio Edu, interpretato da Óscar Casas, un giovane pilota dal talento evidente ma dal temperamento aggressivo.



Accanto a loro Ana Mena, nei panni di Luna, giovane artista che sconvolgerà la vita sentimentale di Edu e metterà in crisi gli equilibri dentro e fuori dalla pista, e Saul Nanni, che interpreta l'antagonista della storia.



Il film affronta temi profondi come la passione tramandata da padre a figlio, la pressione delle aspettative e il prezzo dei sogni nel mondo adrenalinico della MotoGP. Attraverso il racconto di due generazioni unite dalla stessa ossessione per la velocità, IDOLI - FINO ALL'ULTIMA CORSA diventa un viaggio nelle dinamiche familiari e nella ricerca d'identità personale, andando oltre la competizione sportiva.



Edu è un pilota aggressivo, rifiutato da molte squadre per il suo comportamento in pista. Riceve un'ultima occasione da Eli, team leader dell'Aspar Team in Moto2, a patto che sia il padre Antonio a guidarlo nell'allenamento. Dopo anni di distacco e rancori, Edu accetta di sottoporsi alla disciplina severa di Antonio, rinunciando anche all'amore… ma tutto cambia quando nella sua vita arriva Luna, una giovane artista con uno studio di tatuaggi vicino casa.



IDOLI - FINO ALL'ULTIMA CORSA sarà disponibile anche in anteprima on demand per i clienti più affezionati Sky attraverso il programma loyalty Sky Extra. Il film offre un'importante riflessione sul dualismo tra sostegno e pressione familiare, proponendo una storia ricca di pathos ambientata tra sorpassi, allenamenti serrati e scelte difficili. Una proposta imperdibile per chi ama i racconti autentici e le atmosfere cariche di tensione del motociclismo.