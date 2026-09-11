Valentina Persia torna su Food Network tra tradizioni e sapori regionali italiani

Valentina Persia torna protagonista su Food Network con una nuova stagione de Le Ricette di Casa Persia, in onda da sabato 12 settembre alle 17.55. L'amatissima conduttrice porta nuovamente il suo stile unico e il suo inconfondibile mix di ironia e spontaneità tra i fornelli, pronta a guidare gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle eccellenze regionali italiane e delle tradizioni culinarie che hanno reso famosa la nostra cucina nel mondo.



In ogni puntata, Valentina Persia propone un menù ispirato a uno degli ingredienti simbolo del patrimonio gastronomico italiano. Gli spettatori potranno così scoprire come il Limone di Sorrento, autentico emblema della Campania, la Burrata di Andria, orgoglio della Puglia, e il Radicchio Rosso di Treviso, rappresentante del Veneto, siano valorizzati e rivisitati con originalità. Il viaggio culinario si arricchisce puntata dopo puntata, celebrando i sapori, i prodotti e le tradizioni delle diverse regioni.



Persia interpreta ancora una volta il ruolo che l'ha resa celebre presso il pubblico: donna sicura di sé, ironica e autoironica, ma pronta a mostrare anche il suo lato più autentico.



Il programma, prodotto da Colorado Film Warner Bros. Discovery, sarà trasmesso su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre e Tivùsat, con la possibilità di seguire tutte le puntate anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.



La nuova stagione promette un percorso pieno di gusto, in cui ogni ricetta è un invito a riscoprire la ricchezza delle materie prime e la creatività delle cucine locali, in un racconto che esalta la varietà e il valore delle eccellenze italiane a tavola.