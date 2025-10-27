Jim Redman ospite d’onore allo stand Honda Classic al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna

Il Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna ha vissuto un momento speciale con la visita di Jim Redman, sei volte campione del mondo e icona del motociclismo. Invitato da Honda Motor Europe Ltd. – Italia, Redman ha catturato l’attenzione di appassionati e curiosi presso lo stand Honda Classic, in un evento che ha celebrato la grande storia della Casa dell’Ala.

Durante l’incontro, Redman ha condiviso aneddoti della sua straordinaria carriera, rivivendo momenti memorabili e raccontando esperienze indimenticabili sulle piste. “Essere qui oggi, circondato da tanti appassionati e vedere ancora una volta la mia Honda RC164, è un’emozione unica,” ha dichiarato Redman. Questa leggendaria moto fu protagonista del mondiale Classe 250 nel 1964, un anno che rimane nella storia del motociclismo grazie alle prestazioni di Redman.

Oltre a intrattenere i presenti con i suoi racconti, Redman ha firmato autografi per i fan, regalando un momento indimenticabile a tutti coloro che da sempre ammirano il suo talento e il suo contributo al motociclismo internazionale.

Con sei titoli iridati e sei vittorie al TT dell’Isola di Man, Redman ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle due ruote, rimanendo sempre legato alla Honda. La sua presenza al Salone è stata un’occasione unica per tutti i presenti di celebrare non solo le sue conquiste, ma anche l’eredità storica della Honda stessa.