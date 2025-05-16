Connect with us

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi

adidas e Juventus hanno presentato il nuovo Third Kit per la stagione 2025/26. Dopo il grande successo del ritorno del Trifoglio di adidas Originals, il celebre simbolo compare anche quest’anno, a testimonianza del legame tra calcio, cultura e moda.

Il nuovo kit prosegue il racconto dell’“Eccellenza Italiana”, iniziato con la maglia Home dedicata alla moda e la maglia Away che celebrava l’estate italiana. Per il terzo capitolo, l’ispirazione arriva dai vigneti del Piemonte, cuore culturale e territoriale della regione.

La maglia si distingue per un’elegante grafica che richiama il colore dell’uva, con una palette raffinata che unisce nero, bordeaux e verde scuro. Un design che unisce tradizione e modernità, pensato per essere indossato tanto in campo quanto nella vita di tutti i giorni.

La versione da gara, indossata dai giocatori, include dettagli premium come le Tre Strisce termoapplicate, lo stemma della Juventus in rilievo e il logo Trefoil. Inoltre, integra le più avanzate tecnologie adidas per garantire leggerezza, traspirabilità e comfort nelle situazioni di massima intensità.

La versione per i tifosi è realizzata con tessuti assorbenti e traspiranti, per offrire la stessa eleganza e un comfort quotidiano. Il kit si completa con pantaloncini neri rifiniti da dettagli avorio e verde scuro, e calze nere con la scritta “Juventus”.

Un look che conferma la Juventus come icona di stile, dentro e fuori dal campo.

