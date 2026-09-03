Laura Pausini: nuovo singolo il 4 settembre e grande ritorno live con il World Tour 2026/2027

Laura Pausini annuncia il singolo "Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è" dal 4 settembre e un imponente World Tour 2026/2027 con date in Italia e in Europa.

Laura Pausini torna protagonista della scena musicale internazionale con il nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, disponibile dal 4 settembre nelle radio e su tutte le piattaforme digitali, una reinterpretazione di un celebre brano di Raf arrangiata da Paolo Carta. Questa pubblicazione anticipa l'atteso ritorno live dell'artista, che prenderà il via a ottobre con la parte italiana ed europea del suo World Tour 2026/2027, evento che ha già registrato 450.000 biglietti venduti e numerosi sold out in tutto il mondo.

Il nuovo singolo, scritto da Raffaele Riefoli e Beppe Dati, farà parte della versione digitale dell'album "Io Canto 2" uscito a febbraio 2024 per Warner Records. Laura Pausini racconta: È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco e ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica, il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata.

Il videoclip ufficiale, ambientato a Toronto e diretto da Gaetano Morbioli, mostra Laura indossare ali di piume bianche realizzate da una costumista canadese, un omaggio visivo al senso del brano. Pausini ha commentato: Non mi sento un angelo ma credo negli angeli, e amo che l'arte visiva trovi uno spazio per esprimersi in video e raccontare il mondo della canzone, camminare con addosso delle ali per le strade e sui tetti di una città come Toronto mi ha regalato un grande slancio emotivo. Trovo che sia un brano attuale e necessario, c'è davvero troppo odio e troppa violenza in questo mondo, e questo crea una solitudine che forse si può lenire trovando appoggio cantando insieme le stesse note di una canzone, e sentendosi meno soli in questo vuoto.

Laura Pausini, icona pop globale, vanta oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 8 miliardi di streaming. Prima e unica artista italiana ad aver vinto un Grammy Award, ad entrare nella Hot 100 di Billboard USA, e protagonista della Latin Recording Academy come Person of the Year 2023, è riconosciuta come la cantante italiana più ascoltata all'estero. Tra i suoi riconoscimenti spiccano anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy e agli Oscar, e la storica esibizione allo Stadio San Siro e al Circo Massimo.

Negli ultimi anni Pausini è stata protagonista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo e artista headliner al Gran Premio di Formula 1 a Monza del prossimo 6 settembre. Recentemente ha dato un'anticipazione esclusiva del nuovo show ai fan riuniti a Ravenna per il Fanclub Party, eseguendo dal vivo la setlist della leg europea del World Tour 2026/2027.

Il tour mondiale, undicesima tournée della sua carriera, toccherà le più grandi arene d'Italia, Europa, America Latina, Stati Uniti e Brasile, con una serie di date già annunciate tra il 2026 e il 2027 che confermano la portata internazionale del suo successo. Tra le tappe principali emergono città come Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Buenos Aires, New York, Miami, San Paolo e molte altre.

Oltre alle sue imprese artistiche, Laura Pausini si è distinta per il suo impegno umanitario, come Ambasciatrice del World Food Program delle Nazioni Unite e a sostegno di tante iniziative di beneficenza internazionali. Nel corso della carriera ha collaborato con star di fama mondiale come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Shakira, Robbie Williams e molti altri, calcando i palchi più prestigiosi da New York a Londra e Parigi.

Dopo oltre 30 anni di carriera, Laura Pausini continua ad essere ambasciatrice della musica italiana, capace di unire generazioni e culture. Il nuovo singolo e l'inizio del World Tour 2026/2027 rappresentano l'ennesima conferma di un talento eccezionale e di una presenza ormai irrinunciabile sulla scena internazionale.