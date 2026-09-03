Indagini Live, successo da record: Stefano Nazzi annuncia la nuova stagione 2027

Il Castello Sforzesco di Milano ha fatto da cornice all'ultima replica del 2026 di INDAGINI LIVE, il format teatrale di Stefano Nazzi tratto dall'omonimo podcast tra i più ascoltati d'Italia. In soli tre anni l'esperienza dal vivo di Nazzi ha collezionato più di 80 repliche, superando quota 130.000 biglietti e riscuotendo un successo crescente con appassionati sempre più coinvolti.



Lo spettacolo ha portato sul palco la cronaca giudiziaria italiana intrecciando testimonianze, atti e documenti con il rigore e lo stile narrativo unico che caratterizza il lavoro di Nazzi. Dopo aver affrontato casi emblematici come il massacro del Circeo (2024), il mostro di Firenze (2025) e il sequestro di Cristina Mazzotti (2026), l'autore conferma la costruzione di un solido rapporto di fiducia con il pubblico.



Il successo, cresciuto anno dopo anno, conferma il rapporto di fiducia che Nazzi ha costruito con i suoi lettori e ascoltatori che apprezzano il suo stile rigoroso e narrativo, costruito su documenti, testimonianze e atti giudiziari.



Dall'8 settembre saranno in vendita i biglietti per la nuova stagione 2027 di INDAGINI LIVE - STORIE INTRECCIATE, che porterà Nazzi sui principali palchi italiani a partire da febbraio. Tra le prime tappe confermate figurano città come Milano (TAM Teatro Arcimboldi, 22 febbraio), Torino (Teatro Colosseo, 27 febbraio), Bologna (Teatro EuropAuditorium, 31 marzo), Bari, Legnano, Lugano, Roma, Brescia, Padova, Firenze e Genova. Un'agenda fitta che testimonia la crescita dello spettacolo e dell'interesse del pubblico.



Accanto a Nazzi confermata la squadra artistica composta da Marco Iacomelli alla regia, Massimiliano Perticari come regista associato e Stefano Tumiati alle musiche. L'identità narrativa di INDAGINI LIVE si distingue per l'attenzione all'oggettività, l'approfondimento e l'analisi delle fonti giudiziarie, con l'ormai celebre intro del podcast a introdurre ogni serata dal vivo.



Stefano Nazzi, giornalista che da sempre si occupa di cronaca tra i casi più noti e alcune storie meno conosciute, è oggi tra i principali narratori della cronaca italiana per il Post. Creatore e conduttore dei podcast INDAGINI e ALTRE INDAGINI, entrambi in testa alle classifiche di ascolto, Nazzi ha arricchito la propria carriera editoriale con diversi libri di successo: "Il volto del male" (2023), "Canti di Guerra" (2023) e "Predatori" (2025). Il prossimo 15 settembre è prevista l'uscita del nuovo volume "Profeti del buio".



Il 2026 è stato anche l'anno della consacrazione in TV con il debutto su Rai3 in prima serata con "Il caso", prodotto da Ballandi, e il lancio del format "Nazzi racconta" su Sky, dove l'autore si concentra sull'analisi delle dinamiche di gruppo, la responsabilità collettiva e la pressione sociale nei casi di cronaca. Attraverso la sua newsletter settimanale "Impronte", Nazzi continua a condividere riflessioni, analisi e nuovi interrogativi con la sua comunità di lettori.



La nuova edizione di INDAGINI LIVE promette di incrociare storie e testimonianze inedite. L'appuntamento è per febbraio 2027, con una nuova serie di appuntamenti per tutti gli appassionati di true crime e narrazione giudiziaria.