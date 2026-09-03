Karol G e Bruno Mars: duetto storico nel nuovo videoclip Still, successo mondiale

Karol G pubblica il videoclip ufficiale di Still, il nuovo singolo in collaborazione con Bruno Mars, confermandosi come una delle artiste latine più influenti e ascoltate al mondo. Il video, girato durante la loro prima esibizione insieme al SoFi Stadium di Los Angeles davanti a 50.000 spettatori, alterna suggestive immagini in bianco e nero a momenti a colori, regalando un'intima panoramica del dietro le quinte e dell'energia travolgente trasmessa dal pubblico sold-out.



La canzone segna un momento significativo nella carriera di Karol G: Ho sempre avuto in mente di fare musica in inglese, ma è una cosa su cui non ho mai insistito, ed è stata questa canzone a trovare me. Sono davvero entusiasta all'idea di una canzone come questa in inglese, non perché voglia cambiare chi sono, ma perché ho anche tantissimi fan la cui lingua madre è l'inglese, e un giorno volevo potermi rivolgere a loro da quella prospettiva, ha dichiarato l'artista.



Il nuovo singolo Still, insieme a BbY WOW, è tratto dal settimo album di Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, disco che solo ad agosto ha totalizzato numeri record e che testimonia la crescita dell'artista a livello internazionale. BbY WOW ha conquistato il primo posto nella classifica Hot Latin Songs di Billboard, portando a undici i suoi posizionamenti al vertice della chart, mentre rimane stabile al numero uno delle classifiche globali di Spotify e Apple Music.



Con il recente tour mondiale Viajando Por El Mundo Tropitour, Karol G si è confermata un vero fenomeno globale, vendendo oltre 2 milioni di biglietti in soli 4 giorni. Il tour, la più grande produzione live della sua carriera, dopo il trionfale lancio a Chicago, attraverserà Nord America, America Latina ed Europa, con una tappa italiana molto attesa allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2027.



No Me Arrepiento de Sentir Tanto si presenta come un album intimo e universale, che esplora i temi di nostalgia, libertà e autenticità emotiva. Il progetto è stato realizzato coinvolgendo produttori come Cashmere Cat, Edgar Barrera, Sky Rompiendo e Ovy On The Drums, mentre tra le collaborazioni spiccano i nomi di Bruno Mars, Drake, Judeline, Rusowsky e Gregr González. La tracklist vanta 14 brani tra cui il duetto con Bruno Mars e la collaborazione con Drake nella traccia latina Ahí.



L'artista, originaria di Medellín, ha iniziato la carriera ispirata dalla musica trasmessa dal padre e dal contatto con diversi generi, dal rock al reggaeton. La notorietà internazionale è arrivata nel 2019 con Tusa insieme a Nicki Minaj, seguita da hit planetarie come Provenza e dall'album Mañana Será Bonito, primo disco interamente in spagnolo di una donna a raggiungere la vetta della Billboard 200. Numerosi premi hanno segnato il suo percorso: un Grammy Award, otto Latin Grammy, riconoscimenti ai Premios Lo Nuestro e il titolo di Donna dell'Anno assegnato da Billboard.



Nella sua carriera, Karol G ha saputo abbattere barriere culturali e linguistici, diventando un'icona della musica pop e urbana a livello globale. Dal successo nelle classifiche all'impatto culturale dei suoi live, ogni progetto sancisce la sua posizione di artista rivoluzionaria, portando con sé collaborazioni inedite e messaggi capaci di attraversare ogni confine.



L'appuntamento per i fan italiani è fissato: il 24 luglio 2027 lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la tappa evento di Karol G, per un concerto destinato a entrare nella storia della musica latina nel nostro paese.