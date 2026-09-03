Simple Minds, due concerti evento in Italia per festeggiare 50 anni di carriera

I Simple Minds, una delle band più iconiche della scena rock britannica, celebreranno i loro 50 anni di carriera con due concerti imperdibili in Italia. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 16 aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano e sabato 17 aprile 2027 all'Unipol Arena di Bologna. Si tratta di un'occasione unica per rivivere dal vivo tutti i più grandi successi del gruppo, da Don't You (Forget About Me) a Alive and Kicking, passando per Mandela Day e Belfast Child, oltre ai nuovi brani di Sacrosanct, l'atteso album in uscita il 29 gennaio 2027.

Special guest delle date sarà la band britannica jazz-funk Level 42, per rendere la serata ancora più speciale e ricca di atmosfere internazionali. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation a partire dalle 10:30 di giovedì 10 settembre. La vendita generale partirà dalle 10:30 di venerdì 11 settembre sui principali circuiti di biglietteria online.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti nel mondo, i Simple Minds hanno segnato la storia del rock internazionale, partendo da Glasgow nel 1977 grazie alla visione di Jim Kerr e Charlie Burchill. Dal post-punk degli esordi al successo planetario degli anni Ottanta, il gruppo ha saputo rinnovarsi disco dopo disco, imponendosi con hit come New Gold Dream (81-82-83-84), Sparkle in the Rain e Once Upon a Time. Il brano Don't You (Forget About Me), scelto per la colonna sonora del film The Breakfast Club, ha raggiunto il numero uno della Billboard Hot 100 nel 1985 e rappresenta ancora oggi uno dei simboli della decade.

Il percorso dei Simple Minds è stato riconosciuto anche da importanti premi come l'Ivor Novello Award per l'Outstanding Song Collection nel 2016. Oltre ai successi storici, la band ha saputo reinterpretarsi con nuovi progetti come Big Music, Walk Between Worlds e Direction of the Heart, l'album pubblicato nel 2022. Guidata da Jim Kerr e Charlie Burchill, la formazione continua a portare in tour uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico di ogni generazione, trasformando i grandi classici in veri inni live.

Radio Capital è radio partner dei concerti, confermando la portata nazionale dell'evento. Gli appuntamenti di Milano e Bologna promettono di essere tra i momenti più attesi del 2027 per tutti gli appassionati di musica dal vivo.