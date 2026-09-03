TCL rivoluziona l'intrattenimento domestico: nuove TV Mini LED e soundbar Q95K a IFA 2026

A IFA 2026 TCL punta in alto, svelando una gamma di prodotti pensati per rivoluzionare l'intrattenimento domestico europeo. All'interno di un portfolio che unisce innovazione, design e performance spiccano le nuove TV Mini LED delle serie X11L, C8L e C7L, il raffinato TV A400 Pro NXTVISION e un'offerta audio guidata dalla soundbar top di gamma Q95K sviluppata in collaborazione con Bang & Olufsen.

La nuova soundbar TCL Q95K si presenta come un sistema all-in-one di livello cinematografico, grazie a una configurazione 11.1.4 canali e 22 altoparlanti, con una potenza massima di 1.420 W. L'audio arriva da ogni direzione, regalando una scena sonora immersiva grazie al supporto Dolby Atmos e DTS. Il subwoofer wireless a doppio driver assicura bassi profondi e controllati, mentre la tecnologia Audio by Bang & Olufsen promette una calibrazione del suono adatta a ogni tipo di ambiente, ottimizzando automaticamente la resa audio per ciascuna stanza. La semplicità di connessione tramite HDMI 2.1 ed eARC, la compatibilità con Bluetooth, AirPlay 2 e Google Cast Lite e la possibilità di integrare gli altoparlanti del TV con la funzione Tutti Choral assicurano massima flessibilità e qualità sia nella visione di film che nel gaming.

Oltre alle novità audio, TCL arricchisce il proprio catalogo TV con una linea premium di schermi SQD-Mini LED. Il modello di punta X11L offre fino a 20.736 zone di dimming, luminosità di picco a 10.000 nit e il massimo supporto al BT.2020, regalando immagini vivide e dettagliate da ogni angolazione grazie al pannello WHVA 2.0 Ultra. La frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz garantisce massima fluidità per sport ed eventi live, mentre l'audio firmato Bang & Olufsen eleva ulteriormente l'esperienza di visione. Disponibile in formati da 75, 85 e 98 pollici.

Il C8L porta la tecnologia Mini LED nel salotto di famiglia con un focus su luminosità (fino a 6.000 nit), precisione nelle zone di dimming (fino a 4.032) e audio immersivo Dolby Atmos integrato. Una soluzione ideale per cinema in casa e grandi eventi, declinata in cinque dimensioni, fino ai maxi schermi da 98 pollici. Per chi desidera una proposta più accessibile, il C7L offre un buon equilibrio tra qualità, prestazioni e prezzo con tecnologia Mini LED, luminosità di picco fino a 3.000 nit e features di valore per gaming e streaming (HDMI 2.1, VRR, Dolby Atmos).

Design e tecnologia trovano la loro massima espressione nel TV A400 Pro NXTVISION, che unisce pannello Matte HVA, retroilluminazione QD-Mini LED, sistema audio ONKYO Hi-Fi e una scenografica cornice effetto legno chiaro ispirata alle opere d'arte. Quando non è in uso, la funzione Art Collection trasforma lo schermo in una galleria d'arte personale, offrendo oltre 80 opere selezionate e contenuti generati da intelligenza artificiale.

Nel segmento mid-range, la nuova P Series amplia la scelta per chi vuole migliorare la visione quotidiana: il P8L Premium QD-Mini LED TV abbina la brillantezza dei Quantum Dot con l'alta frequenza di refresh, mentre il P7L in versione QLED punta su colori vivaci e un audio di qualità superiore, anche nei formati più piccoli.

Completa l'offerta audio la soundbar ultra-sottile A65K, premiata da EISA e caratterizzata da uno spessore di appena 50 mm, pensata per chi desidera prestazioni e integrazione estetica. La configurazione 3.1.2 canali e l'audio calibrato Bang & Olufsen garantiscono prestazioni avanzate in ogni ambiente domestico. Per chi cerca massima libertà, il diffusore wireless Z100 amplia il sistema senza vincoli di cavi, adattando automaticamente l'audio a seconda della posizione dei diffusori.

"Con AI Inspire Life vogliamo mostrare alle famiglie europee come la tecnologia possa migliorare la vita di tutti i giorni. Che si tratti di ascoltare musica insieme o di vivere una vera serata cinema a casa, le nostre TV e soundbar combinano immagini intelligenti, audio di qualità e facilità d'uso, trasformando anche i momenti di intrattenimento quotidiano in esperienze speciali" ha dichiarato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europa.

I nuovi prodotti TCL saranno progressivamente disponibili in Italia dall'autunno 2026: i prezzi partono da 3.999 euro per il top di gamma X11L, da 999 euro per il C8L, mentre la nuova soundbar Q95K sarà disponibile a partire da ottobre a un prezzo non ancora comunicato. La serie A65K parte da 299,90 euro e il diffusore wireless Z100 da 249,90 euro. La casa punta così a soddisfare le esigenze di ogni fascia di utenza, dal cinefilo al gamer, dagli amanti del design a chi cerca soluzioni versatili e facili da integrare.