Katrin Adt è nominata CEO della Marca DACIA

Katrin Adt nominata CEO della Marca DACIA: Un nuovo capitolo per Renault Group
In una mossa strategica significativa, Katrin Adt è stata nominata CEO di Dacia, entrando a far parte del Renault Group a partire dal 1° settembre 2025. Una nomina, questa, nomina segna un cambiamento di leadership importante, con Katrin Adt che succede a Denis Le Vot.
Katrin Adt, ex Vicepresidente di Mercedes, porta con sé un bagaglio di esperienza di alto livello che sarà fondamentale per guidare Dacia nei prossimi anni. Il suo ingresso nel Gruppo Renault non si limita solo a dirigere la Marca Dacia, ma Adt assumerà anche un ruolo chiave nel Comitato di Direzione del Gruppo, rafforzando ulteriormente la sua influenza all’interno dell’organizzazione.
Nell’ambito della nuova composizione organizzativa, Katrin Adt riporterà direttamente a Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group. Questo nuovo assetto promette di contribuire al rafforzamento della strategia di crescita del Gruppo, con un ulteriore focus sull’innovazione e sull’espansione.