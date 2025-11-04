Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Con sette titoli mondiali nel Campionato Superbike e una storia di eccellenza tecnica lunga decenni, la Kawasaki Ninja ZX-10R si presenta per il 2026 in una veste profondamente evoluta. La supersportiva giapponese simbolo di performance e controllo compie un nuovo salto in avanti, grazie a un design aerodinamico rivoluzionato, tecnologie all’avanguardia e un motore perfezionato per garantire prestazioni estreme sia in pista che su strada.

La nuova Ninja ZX-10R 2026 è il risultato di un lavoro ingegneristico minuzioso. Il suo pacchetto aerodinamico ridisegnato introduce alette integrate nel frontale, in grado di aumentare la deportanza del 25% rispetto al modello precedente, migliorando la stabilità alle alte velocità e la precisione in curva. Il frontale, completamente rivisto, ospita nuovi fanali compatti, presa d’aria Ram Air riposizionata e winglets prominenti, che donano alla moto un aspetto ancora più aggressivo, coerente con la tradizione Ninja.

Il cuore pulsante resta il quattro cilindri in linea da 998 cm³, ora conforme alla normativa Euro 5+, capace di offrire un’erogazione piena e gestibile. L’introduzione di un secondo sensore O₂ ottimizza le emissioni senza sacrificare le prestazioni, mentre la risposta al gas è più precisa e naturale, per un feeling da competizione in ogni fase della curva.

La ciclistica è stata ulteriormente affinata grazie alle sospensioni Showa BFF (Balance-Free Front Fork) e BFRC lite (Balance Free Rear Cushion), sviluppate in collaborazione con il Kawasaki Racing Team. Tarature orientate all’uso in circuito garantiscono un migliore trasferimento di carico e una maneggevolezza impeccabile. A completare il pacchetto tecnico, l’impianto frenante con pinze Brembo M50 monoblocco, dischi da 330 mm e pompa radiale assicura staccate potenti e costanti.

Sul fronte tecnologico, la nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici porta con sé un’interfaccia moderna e intuitiva, arricchita dalla connettività con Rideology The App Motorcycle. Attraverso lo smartphone, il pilota può accedere a dati, impostazioni personalizzate e alle nuove funzioni di navigazione turn-by-turn e comando vocale, disponibili in base al mercato.

La versione più estrema, la Ninja ZX-10RR 2026, si distingue per componenti racing di altissimo livello: bielle e pistoni Pankl, tubi freno in treccia metallica e un ammortizzatore di sterzo Öhlins twin-tube, ora di serie anche sulla ZX-10R, che garantisce massima stabilità nelle fasi più critiche della guida sportiva.

A completare l’equipaggiamento elettronico troviamo il pacchetto completo KCMF, S-KTRC, KLCM, KIBS, KQS, Engine Brake Control, Ride-By-Wire, Power Modes, Riding Modes e Cruise Control, a conferma dell’approccio Kawasaki votato all’equilibrio perfetto tra potenza, controllo e sicurezza.

Le colorazioni disponibili per il 2026 sono Lime Green / Blue 24 e Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black / Lime Green per la ZX-10R, mentre la ZX-10RR mantiene l’intramontabile Lime Green racing.