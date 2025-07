Kawasaki Versys 650 2026: la moto perfetta per chi ama viaggiare lontano

La Kawasaki Versys 650 2026 è pronta a confermare il proprio successo come riferimento tra le moto da turismo di media cilindrata. Con un design moderno ispirato alla Versys 1100, ufficiale del Tour de France, e completamente conforme alla normativa Euro 5, la nuova Versys 650 si propone come la scelta ideale per chi cerca agilità, comfort e piacere di guida in ogni condizione.

Spinta dall’affidabile bicilindrico parallelo da 649 cm³ raffreddato a liquido, la Kawasaki Versys 650 2026 offre una potenza massima di 49 kW e una coppia di 61 Nm, con disponibilità della versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2. La maneggevolezza è garantita dai cerchi da 17 pollici, che assicurano precisione di guida sia in città sia nei percorsi extraurbani, rendendola una moto versatile in grado di affrontare ogni distanza.

La nuova Versys 650 si distingue anche per il suo equipaggiamento tecnologico, grazie al display TFT da 4,3” che consente una lettura chiara delle informazioni essenziali, con possibilità di connessione allo smartphone tramite l’app Rideology di Kawasaki, dotata di comandi vocali per una gestione intuitiva durante la guida. La dotazione di serie include l’illuminazione full LED e il sistema di controllo della trazione KTRC, per offrire maggiore sicurezza anche su fondi a bassa aderenza.

Il comfort in sella è uno dei punti di forza di questa moto, grazie a una posizione di guida ergonomica, alla sella progettata per le lunghe percorrenze e al parabrezza regolabile, che protegge dal vento e dalle intemperie durante i viaggi più lunghi. La nuova Versys 650 potrà essere arricchita con accessori originali Kawasaki, come le valigie laterali con sistema “one-key” e il bauletto posteriore, ideali per chi sogna avventure senza limiti.

Per il 2026, la Versys 650 sarà disponibile in tre varianti cromatiche: Metallic Spark Black/Metallic Matte Carbon Gray, Metallic Deep Blue/Metallic Spark Black e Metallic Graphite Gray/Metallic Spark Black, e nelle versioni speciali Tourer, Grand Tourer e Tourer Plus, configurate con accessori originali Kawasaki per ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo.

La Kawasaki Versys 650 2026 si conferma come la compagna di viaggio ideale per affrontare ogni distanza, offrendo tecnologia, affidabilità e comfort per chi desidera vivere la libertà di ogni viaggio senza compromessi.