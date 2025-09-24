Kawasaki Versys 650: nuove promozioni su MY 2025 e MY 2026

Kawasaki rinnova le promozioni dedicate alla sua crossover di media cilindrata più amata, la Versys 650. La moto, simbolo di affidabilità e versatilità, si conferma protagonista assoluta del segmento con nuove condizioni di acquisto valide fino al 31 dicembre 2025, disponibili sia per il Model Year 2025 sia per il nuovo Model Year 2026, già arrivato nelle concessionarie ufficiali.

La Kawasaki Versys 650 MY 2025 beneficia di un contributo di 1.250 euro IVA inclusa, che porta il prezzo promozionale a partire da 6.940 euro. Un’occasione imperdibile per chi desidera entrare nel mondo Kawasaki con un modello già consolidato e apprezzato da migliaia di motociclisti.

Per chi invece punta alla novità, la Kawasaki Versys 650 MY 2026 debutta con una promozione di 1.050 euro IVA inclusa, che rende il prezzo d’ingresso ancora più competitivo: 7.140 euro. Un’offerta che consente di portarsi a casa l’ultima evoluzione della crossover giapponese, aggiornata nel design e nella dotazione tecnologica.

La nuova Versys 650 MY 2026 sfoggia uno stile moderno ispirato alla sorella maggiore Versys 1100, moto ufficiale del Tour de France, e conferma un pacchetto tecnico capace di soddisfare ogni esigenza. È equipaggiata con il collaudato motore bicilindrico parallelo da 649 cm³, capace di erogare 67 CV e 61 Nm di coppia, disponibile anche nella versione depotenziata da 35 kW per i possessori di patente A2.

Non mancano dotazioni di serie di livello superiore: cerchi da 17 pollici per agilità e precisione di guida, display TFT da 4,3” con connettività smartphone tramite app Rideology e comandi vocali, controllo di trazione KTRC, fari full LED, parabrezza regolabile e sella confortevole. Una combinazione che rende la Versys 650 una compagna ideale sia nel traffico cittadino sia nei lunghi viaggi.

Il Model Year 2026 porta con sé anche tre nuove colorazioni di grande impatto estetico: Metallic Deep Blue / Metallic Spark Black, Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black e Metallic Spark Black / Metallic Matte Carbon Gray.

Le promozioni Kawasaki si estendono anche agli allestimenti speciali Tourer, Tourer Plus e Grand Tourer, che arricchiscono ulteriormente la dotazione con accessori originali come valigie laterali, bauletto e protezioni.

Con queste nuove condizioni, Kawasaki conferma la Versys 650 come una delle crossover più accessibili, complete e desiderate del mercato, pronta a soddisfare tanto i motociclisti più attenti al prezzo quanto chi cerca l’ultimo aggiornamento tecnologico e stilistico.

Un’opportunità concreta per chi vuole salire in sella a una moto capace di affrontare ogni sfida: la Versys 650 MY 2025 e MY 2026 sono già disponibili nella rete ufficiale Kawasaki.