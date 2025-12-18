KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Connect with us

Il mercato automobilistico italiano accoglie un nuovo protagonista nel segmento dei SUV ibridi con l’arrivo del KGM Actyon HEV, il modello full-hybrid importato e distribuito in Italia da ATFlow. Il lancio segna il debutto della versione ibrida del celebre SUV coreano, già disponibile presso le concessionarie italiane, con un prezzo competitivo di 43.050 euro (IVA inclusa) e una dotazione di serie di alto livello che comprende tetto panoramico elettrico e sistema di telecamere a 360°.

Il nuovo Actyon HEV affianca la variante a benzina portando con sé un sistema di propulsione ibrido particolarmente evoluto. Il powertrain combina un motore turbo benzina da 1.5 GDI da 150 CV con un doppio motore elettrico capace di sviluppare una potenza complessiva di 204 CV (150 kW). La batteria LFP da 1,83 kWh, tra le più capienti del segmento, consente di percorrere fino al 94% dei tragitti in modalità full electric, ottimizzando consumi e prestazioni.

Il sistema è gestito attraverso un cambio e-DHT (Dedicated Hybrid Transmission) concepito per i veicoli ibridi ed elettrici. Questa soluzione assicura passaggi di marcia morbidi e precisi, mentre i paddles al volante permettono di regolare l’intensità della frenata rigenerativa su quattro livelli, massimizzando il recupero di energia in ogni condizione di guida.

In termini di efficienza, Actyon HEV si distingue con consumi di 6,09 l/100 km e emissioni di CO₂ pari a 138 g/km (ciclo WLTP combinato), valori che lo posizionano tra i modelli più virtuosi del segmento D+ SUV.

Il design resta fedele alla filosofia “Creatività Pratica” di KGM, con una linea coupé dinamica e proporzioni equilibrate. I cerchi in lega diamantati da 20 pollici con pneumatici Michelin sottolineano il carattere sportivo, mentre le sei tonalità disponibili — tra cui le nuove Forest Green e Dandy Blue — permettono di personalizzare completamente l’estetica del veicolo.

All’interno, il comfort è al centro dell’esperienza di guida. L’abitacolo, lungo 4.740 mm e largo 1.910 mm, offre uno spazio generoso con materiali di pregio e sedili in pelle disponibili in configurazioni nere o caramello. I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente su 8 vie, con supporto lombare per il conducente. Anche i sedili posteriori sono riscaldati e ribaltabili 40:60, offrendo una capacità di carico di 668 litri espandibile fino a 1.568 litri.

Il tetto panoramico elettrico, presente di serie, contribuisce a creare un ambiente luminoso e arioso in tutto l’abitacolo. Sul fronte tecnologico, Actyon HEV è equipaggiato con un display digitale da 12,3 pollici, sistema di infotainment con schermo touch da 12,3”, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless e impianto audio a sei altoparlanti.

Dal punto di vista della sicurezza, il SUV coreano si presenta con una dotazione ADAS completa che include frenata autonoma d’emergenza (AEBS), mantenimento di corsia (LKAS), monitoraggio dell’angolo cieco attivo, riconoscimento della segnaletica stradale (TSR) e cruise control adattivo intelligente. A questi si aggiungono otto airbag, sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC), assistenza alla partenza in salita (HSA) e la chiamata automatica d’emergenza (eCall).

Le prestazioni si accompagnano a un elevato livello di garanzia. KGM offre una copertura di 5 anni o 100.000 km, con un’estensione a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione, oltre a 5 anni di assistenza stradale. Inoltre, la presenza di un magazzino ricambi europeo e di un hub logistico italiano garantisce disponibilità dei pezzi in 24/48 ore.

“L’ibrido è ormai la scelta privilegiata dagli automobilisti italiani. Actyon HEV risponde a questa domanda con una proposta concreta e competitiva, capace di coniugare efficienza, comfort e qualità ai massimi livelli”, afferma Luca Ronconi, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di KGM Italia.“Con Actyon HEV fissiamo un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV ibridi: personalità distintiva, soluzioni tecnologiche d’avanguardia ed equipaggiamenti di livello premium, per un’esperienza di guida che ridefinisce gli standard di mercato”.

Con l’introduzione di Actyon HEV, KGM rafforza la propria presenza in Europa puntando su tecnologie ibride e soluzioni di mobilità sempre più sostenibili. Eleganza, innovazione e funzionalità si combinano in un SUV che mira a soddisfare le esigenze di un pubblico attento all’efficienza senza rinunciare al piacere di guida.

