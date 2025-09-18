Connect with us

KGM lancia in Italia il nuovo SUV ibrido Torres HEV e il pick-up elettrico Torres EVT

Published

Con oltre 70 anni di storia nel mondo dei SUV e dei 4×4, KGM segna un nuovo passo nella sua evoluzione presentando in Italia due modelli destinati a ridefinire gli standard della mobilità sostenibile: il SUV full-hybrid Torres HEV e il pick-up 100% elettrico Torres EVT. Due veicoli che raccontano la nuova identità del marchio, erede di SsangYong e oggi parte del gruppo KG Global, con un obiettivo chiaro: coniugare innovazione, efficienza e design senza rinunciare alla tradizione di robustezza che ha reso celebre il brand coreano.

Il debutto dei due modelli rappresenta la conferma della strategia di KGM, orientata verso elettrificazione, intelligenza artificiale e guida autonoma, con una gamma di veicoli a zero emissioni prevista entro la metà del decennio. In Italia, la distribuzione ufficiale è affidata ad ATFLOW, società del Gruppo Autotorino specializzata nell’introduzione di brand automotive innovativi e ad alto contenuto tecnologico.

Il nuovo Torres HEV non è un semplice SUV ibrido, ma un manifesto di ciò che KGM vuole offrire ai propri clienti: prestazioni elevate, comfort moderno e un’anima autenticamente avventurosa. Grazie al sistema ibrido Dual Tech di ultima generazione, sviluppato in collaborazione con BYD, il veicolo abbina un motore turbo benzina da 1,5 litri a due motori elettrici. Il risultato è una potenza massima di 204 CV in modalità combinata, con un’efficienza nei consumi che tocca i 5,86 l/100 km (con pneumatici da 18″).

Durante la guida urbana, Torres HEV viaggia in modalità elettrica fino al 94% del tempo, offrendo un’esperienza silenziosa e sostenibile. La batteria da 1,83 kWh, più capiente rispetto agli standard del segmento, consente una gestione ottimale dell’energia, mentre la trasmissione e-DHT riduce peso e consumi.

Sul fronte del design, il SUV mantiene il DNA robusto del marchio con linee decise e una griglia verticale imponente. Gli interni uniscono spaziosità e tecnologia: un display panoramico da 12,3 pollici doppio, un sistema di infotainment evoluto basato sulla piattaforma Athena 2.0 e fino a 1.662 litri di capacità di carico con i sedili posteriori abbattuti.

La sicurezza resta una priorità assoluta: otto airbag di serie, acciaio ad altissima resistenza sul 78% della scocca e un pacchetto ADAS completo, che include Adaptive Cruise Control, frenata autonoma d’emergenza, assistente di corsia e riconoscimento dei limiti di velocità.

Disponibile in tre allestimenti – Style, K-Line e Black Edition – Torres HEV parte da 34.990 euro, con garanzia di 5 anni (100.000 km) e copertura di 8 anni o 160.000 km sui componenti ad alta tensione.

Se Torres HEV guarda alla vita urbana e outdoor, il nuovo Torres EVT Pick-Up punta a rivoluzionare il segmento dei pick-up con un approccio inedito: unire la versatilità di un mezzo da lavoro alla tecnologia full electric.

Equipaggiato con una batteria Blade LFP da 80,6 kWh, il pick-up garantisce un’autonomia di circa 380 km nella versione 4WD, con ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 36 minuti grazie a colonnine fino a 300 kW. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni, rendendo Torres EVT un compagno ideale non solo per il lavoro ma anche per il tempo libero.

Con una capacità di carico superiore agli 800 kg e una capacità di traino fino a 1,8 tonnellate, il veicolo dimostra la solidità ereditata da decenni di esperienza di KGM nei pick-up. Le sospensioni autolivellanti e l’altezza minima da terra di 181 mm lo rendono adatto anche a percorsi off-road.

Gli interni richiamano la filosofia Slim & Wide, con un widescreen panoramico da 12,3 pollici e la piattaforma Athena 2.0 al centro dell’esperienza digitale. Comfort e tecnologia si ritrovano in dotazioni come sedili anteriori ventilati e riscaldati, climatizzatore bi-zona e funzioni di connettività evolute con Apple CarPlay e Android Auto.

Anche qui la sicurezza è un pilastro: otto airbag, cruise control adattivo, assistenza al cambio corsia, frenata autonoma d’emergenza e blind spot detection garantiscono la protezione degli occupanti in ogni condizione.

Il prezzo di lancio in Italia è di 42.041 euro (IVA e messa su strada escluse) per l’allestimento unico full optional con trazione 4WD. La garanzia copre 7 anni o 150.000 km, con estensione fino a 10 anni o 1.000.000 km sui componenti ad alta tensione.

Secondo il presidente di KGM, Kwak Jae-sun, il lancio di Torres HEV ed EVT segna l’inizio di una nuova fase: «Questi modelli hanno già ricevuto un riscontro positivo in Corea e siamo fiduciosi che sapranno competere con successo anche sui mercati internazionali».

La strategia dell’azienda prevede un’espansione mirata, con piani di esportazione e accordi di produzione KD (knock-down) per avvicinarsi ai mercati emergenti, senza dimenticare il consolidamento in Europa.

In questo scenario, l’Italia si conferma un mercato chiave, grazie alla sensibilità crescente verso la mobilità sostenibile e le tecnologie a basso impatto ambientale. Con Torres HEV ed EVT, KGM dimostra che innovazione, sicurezza e rispetto per l’ambiente possono convivere con il piacere di guida e la praticità quotidiana.

