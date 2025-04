Kia amplia il proprio portafoglio di soluzioni di mobilità con il lancio di Kia Drive

Kia accelera la sua strategia di mobilità sostenibile in Italia lanciando Kia Drive, un nuovo servizio di noleggio auto a breve termine pensato per rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e praticità degli automobilisti, soprattutto in contesti urbani. Questo innovativo servizio si appoggia alla capillare rete di concessionari Kia aderenti in tutta Italia e in Europa, rendendo il noleggio auto un’opzione comoda e facilmente accessibile, superando la tradizionale necessità di recarsi presso aeroporti o zone industriali.

Il lancio di Kia Drive arriva in un momento di forte crescita del mercato del noleggio auto in Europa, con previsioni che stimano un fatturato annuo di 26 miliardi di euro entro il 2026. Kia intercetta questa tendenza offrendo una soluzione che punta sulla flessibilità, l’efficienza dei costi e la praticità, elementi sempre più apprezzati dagli utenti, specialmente nelle aree metropolitane.

“Kia Drive evolve verso una dimensione di servizio più ampia e completa, ma l’obiettivo fondamentale rimane sempre lo stesso ed è quello di proporre soluzioni di mobilità più sostenibili a livello locale”, ha dichiarato Carlos Lahoz, Vice President Sales and Ownership Experience di Kia Europe. “I nostri dealers che hanno aderito all’iniziativa sono motivati a offrire ai loro clienti noleggi a breve termine in modo personalizzato.”

Kia Drive rappresenta un’evoluzione del precedente servizio Kia Mobility, introdotto in Italia nel 2019 e successivamente rinominato Wible Drive, estendendosi poi a Spagna, Francia, Slovacchia e Polonia. Nel corso del 2024, con l’adozione del nome unificato Kia Drive, il servizio ha conquistato nuovi mercati come Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Regno Unito e Irlanda, consolidando la sua presenza a livello europeo.

Prenotare un’auto con Kia Drive è semplice e intuitivo. Gli utenti possono effettuare la prenotazione comodamente online attraverso la pagina web dedicata oppure recandosi direttamente presso la concessionaria Kia più vicina. Un vantaggio distintivo del servizio è la possibilità di prenotare un modello specifico anziché una generica categoria di veicolo. Questo permette, ad esempio, di noleggiare un’auto elettrica per un’esperienza di guida a zero emissioni o di provare uno degli ultimi modelli Kia appena arrivati sul mercato.

Per celebrare il lancio di Kia Drive in Italia, è stata pensata una speciale promozione. I clienti finali potranno beneficiare di tariffe di noleggio a partire da soli 29,00€ al giorno (IVA inclusa), con la copertura assicurativa base inclusa nel prezzo. Questa imperdibile offerta è valida presso tutti i concessionari Kia aderenti all’iniziativa per prenotazioni e noleggi effettuati entro il 31 luglio 2025. Un’occasione unica per sperimentare la flessibilità e la convenienza di Kia Drive.

Kia Drive si posiziona come una soluzione di mobilità all’avanguardia, in linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità e le nuove forme di utilizzo dell’auto. Grazie alla sua rete di concessionari, Kia rende il noleggio auto un servizio vicino, accessibile e personalizzato, rispondendo concretamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.