Kia: arriva in Italia la Nuova EV9 GT

Kia continua a rivoluzionare il mercato automobilistico con il debutto della nuova Kia EV9 GT in Italia, un SUV 100% elettrico che unisce potenza e alte prestazioni sulla piattaforma E-GMP 800 V. Questo grande SUV elettrico, dotato di tre file di sedili, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi grazie a due motori elettrici che erogano una potenza complessiva di 508 cavalli.

Il sistema di trazione integrale e l’impressionante potenza fanno della EV9 GT il SUV più potente mai prodotto da Kia, con un’autonomia di oltre 500 km. Un punto di forza della EV9 GT è il suo sistema di sospensioni a controllo elettronico (ECS) che, combinato al Road Preview System, garantisce un comfort di guida eccellente e una stabilità elevata. Questi avanzamenti tecnologici riflettono la chiara strategia di Kia di migliorare l’esperienza di guida dei veicoli completamente elettrici.

Dal punto di vista del design, la EV9 GT si distingue per dettagli esclusivi sia all’interno che all’esterno. Gli interni presentano sedili sportivi in finta pelle scamosciata ed Alcantara, con dettagli in verde neon sui sedili e sul volante, mentre l’esterno è caratterizzato da una griglia digitale dedicata e cerchi in lega da 21 pollici dall’aspetto distintivo.

La versatilità della EV9 GT è espressa anche attraverso le sue modalità di guida multiple, che includono Normal, Eco, Sport, My Drive e Terrain, tutte attivabili facilmente a seconda delle condizioni di guida e delle preferenze del conducente. Per situazioni specifiche come le strade innevate, la modalità Snow assicura una trazione ottimale distribuendo la coppia su tutte le ruote. L’esclusivo pulsante GT verde neon, posto sul volante, svela tutto il potenziale della modalità GT, esaltando le prestazioni dell’auto.

“EV9 GT offre un’esperienza di guida entusiasmante, comfort e benessere per tutti a bordo, pur mantenendo la sua versatilità in termini di spazio”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe.

Non sono stati trascurati né dettagli tecnologici né funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui assistenza alla guida e Active Sound Design che riproduce il suono delle cambiate all’interno dell’abitacolo. La ricarica rapida a 800 volt permette di passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti, e la compatibilità con Kia Charge offre accesso a una rete di oltre 800.000 punti di ricarica in Europa. Inoltre, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) consente alla vettura di alimentare dispositivi esterni.

La Kia EV9 GT, disponibile sul mercato italiano a partire da 90.500 €, rappresenta un nuovo capitolo nella transizione del marchio verso una mobilità sostenibile e elettrica. In parallelo, la versione GT-Line MY26 sarà disponibile a partire da 83.500 €, con configurazione a sei o sette posti.