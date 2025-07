Kia: arrivano in Italia la nuova EV6 e la nuova EV6 GT

La Kia ha recentemente presentato le nuove versioni dei suoi modelli elettrici, la Kia EV6 e la EV6 GT, entrambe caratterizzate da un design audace, tecnologia avanzata e miglioramenti significativi in efficienza e sicurezza. A partire dal 2 luglio 2024, le nuove versioni saranno disponibili sul mercato italiano, offrendo un’esperienza di guida all’avanguardia grazie alla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Un elemento distintivo delle nuove EV6 è la firma luminosa “Star Map”, che dona un aspetto futuristico e dinamico al veicolo. Gli interni sono stati migliorati con linee orizzontali per un look moderno e sofisticato. La EV6 dispone di una batteria di quarta generazione da 84 kWh che offre un’autonomia massima di 582 km, con una ricarica ultra-rapida che permette di passare dal 10 all’80% in soli 18 minuti. La potenza di ricarica è stata aumentata da 239 kW a 258 kW, rendendo la ricarica più efficiente e conveniente.

La nuova EV6 integra un sistema avanzato di infotainment e navigazione con aggiornamenti software Over-the-Air (OTA). Tra le caratteristiche innovative figurano il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), la tecnologia Hands on Detection (HOD) e la Kia Digital Key 2.0, migliorando la connessione tra veicolo e conducente.

La gamma italiana della EV6 comprende le versioni Air e GT-line, con prezzi che variano da 46.500 € per la versione base Air a 60.250 € per la GT-line full optional. La EV6 Air si distingue per tecnologia e concretezza, mentre la GT-line esalta il design sportivo e offre il massimo in termini di performance. La nuova EV6, dal suo lancio nel 2021, ha raggiunto oltre 210.000 unità vendute globalmente ed è stata la prima auto coreana a vincere il prestigioso titolo di European Car of the Year nel 2022.

La EV6 GT, la versione più potente di Kia, vanta 650 cavalli e può raggiungere i 100 km/h in soli 3,5 secondi grazie alla funzione Launch Control. “C’è una forte domanda di versioni GT dei nostri modelli e ci auguriamo di ampliare questa gamma in futuro,” ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe.

La EV6 GT è dotata di Virtual Gear Shift, Active Sound Design, e sospensioni a controllo elettronico (ECS), offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente. Il sistema di ricarica rapida da 800 volt garantisce un’efficienza elevata, consentendo di caricare la batteria dal 10 all’80% in soli 18 minuti. Il prezzo di listino per il mercato italiano è di 75.850 €.

Kia continua ad avanzare nella sua strategia di elettrificazione, mirando ad avere 11 veicoli elettrici entro il 2026 e una gamma completamente elettrica in Europa entro il 2035. La nuova EV6 rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, ispirando il movimento attraverso soluzioni di mobilità innovative.