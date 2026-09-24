Nissan trasforma i test Smart Mobility in un servizio pubblico a Namie

Nissan ha raggiunto un traguardo importante nel campo della mobilità innovativa, completando il progetto pilota Namie Smart Mobility dopo oltre cinque anni di collaborazione con il Comune di Namie, nella prefettura di Fukushima, in Giappone A partire dal 1 ottobre 2026, il servizio sperimentato sarà gestito dall'amministrazione comunale e diventerà un servizio di trasporto pubblico locale, testimoniando l'impegno di Nissan e della comunità giapponese per ricostruire e migliorare la vita quotidiana, soprattutto dopo il drammatico terremoto del 2011.

L'iniziativa ha preso il via con l'Accordo di Partnership per la Mobilità della Regione Hamadori firmato nel 2021, includendo anche le città di Futaba e Minamisoma. Da allora, Nissan ha lavorato a stretto contatto con i residenti di Namie per creare una soluzione di mobilità a chiamata semplice, intuitiva e accessibile. Sono state sviluppate interfacce utente basate sui feedback della comunità, lanciate mini-fermate digitali e istituito il programma SumaMobi Kids per le esigenze dei più giovani. Inoltre, un sistema di assegnazione dei veicoli tramite QR code ha incrementato l'accessibilità e la praticità dell'offerta.

Grazie a queste iniziative, Nissan ha acquisito nuove competenze e dato vita a un modello di mobilità versatile, adattabile alle reali necessità locali. Il passaggio del servizio a gestione comunale rappresenta la naturale evoluzione del lavoro svolto, con Moplus Co., Ltd. che supporterà la città di Namie nella gestione operativa.

Masafumi Yamada, Senior Manager della Divisione Pianificazione e Finanza del Comune di Namie, sottolinea: Attualmente, nella città di Namie sono operativi due servizi di trasporto: un servizio di taxi a chiamata riservato ai residenti di Namie e Namie Smart Mobility, disponibile per tutti. A partire da ottobre 2026 lanceremo una nuova versione integrata di Namie Smart Mobility che unirà entrambi i servizi, consentendo di consolidare le risorse operative e migliorare l'efficienza, valorizzando al contempo il patrimonio di conoscenze ed esperienza accumulato da Nissan attraverso le proprie attività sul territorio. Continueremo a sviluppare un sistema di trasporto pubblico affidabile ed ecosostenibile a sostegno dei nostri obiettivi di ricostruzione, con l'ambizione di creare una comunità in cui le persone desiderino vivere e trasferirsi.

Nissan guarda al futuro puntando a sviluppare nuovi servizi di mobilità integrati come parte delle infrastrutture locali e delle attività regionali. L'azienda proseguirà su questa linea, promuovendo progetti pilota intersettoriali capaci di rispondere alle esigenze delle comunità e contribuire alla realizzazione di soluzioni di trasporto personalizzate sul territorio.